»Raza« pripeljal slovensko baklo na Jesenice

N. Gr., STA

Jesenice - Slovenska olimpijska bakla je danes obiskala Jesenice, njen nosilec Tomaž Razingar pa je tam doživel še posebej topel sprejem. Je namreč Jeseničan in nekdanji hokejist tamkajšnjega kluba, baklo pa je ponesel do dvorane Podmežakala, pred katero se je zbrala velika množica ljudi.

Slovenska olimpijska bakla je obiskala tretji slovenski kraj. Po Ljubljani, kjer so jo pred dvema dnevoma prižgali, in v Mojstrani, kjer se je ustavila v sredo, je danes obiskala Jesenice in razveselila tamkajšnje prebivalce.

Nosilec slovenske bakle in zastavonoša na olimpijskih igrah v Sočiju leta 2014, sedaj pa vodja navijaškega letala za Pyeongchang 2018, Tomaž Razingar, je baklo iz Mojstrane danes pripeljal na Jesenice. Ob prihodu so pričakali tudi mlajši člani hokejskega društva Jesenice.

Kmalu so se jim pridružili posebni gostje, olimpijci, rojeni na Jesenicah in nosilci bakle na današnjem dogodku na gorenjskem koncu države. Razingar je prvo predajo opravil, ko je baklo predal v roke županu, ki je začel pot proti dvorani Podmežakla, kjer je prihod bakle nestrpno čakala velika množica ljudi. Ledena dvorana na Jesenicah je bila danes presenetljivo topla, ko so vanjo zakorakali olimpijci Edo Hafner, Zvone Šuvak, Drago Mlinarec, Ivan Ščap, Robert Kerštajn ter Alenka Dovžan, ki je kot zadnja baklo predala smučarju in kandidatu za paraolimpijske igre v južnokorejskem Pyeongchangu, mlademu Jerneju Slivniku, ki jo je slavnostno pripeljal na oder.

Tako kot v Ljubljani in Mojstrani je Olimpijski komite Slovenije tudi na Jesenicah pripravil različne aktivnosti za najmlajše, pogovore s športniki in športnicami, s katerimi so obujali spomine na njihove olimpijske dni, mini olimpijado ...

Olimpijska bakla bo pot nadaljevala v petek, ko se bo ustavila v Tržiču.