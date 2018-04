Razbita steklovina napovedala nove športne podvige

Ljubljana – Malce manj kot dva meseca sta naokrog, odkar je padel zastor nad zimskimi olimpijskimi igrami v Koreji. Resda si v pisanem koledarju odmevni spektakli sledijo zelo pospešeno, a spomin je včeraj uhajal k podvigoma osrednjih slovenskih junakov v Pjongčangu. Biatlonec Jakov Fak in deskar Žan Košir sta prejela denarni nagradi OKS, odtisa kolajn sta zdaj na zidu podvigov naše športne zgodovine.



Siniša Uroševič



Na slovesni prireditvi v Slovenskem izobraževalnem olimpijskem centru jih ni bilo malo med gosti, večinoma iz športne srenje, ki so čustveno doživljali ogled posnetkov olimpijskih podvigov, tudi Faka in Koširja je takrat oblila kurja polt. Uvod v prireditev je bil kar razburljiv in bučen, potem ko so s pladnja zdrsnili številni polni kozarci penine, pripravljeni za slavnostni pozdrav med navzočimi. Steklovina se je razsula, Bogdan Gabrovec, prvi mož OKS, pa je nagovoril goste: »Mar ni to naznanilo sreče?«



Kajpak je prevladovala dobra volja, občinstvo je pri priči prikimalo Gabrovčevi napovedi, češ da se ne bi prav nič pritoževalo, če bi se slovenski športni uspehi nadaljevali v dosedanjem slogu. A tokrat so prireditelji iz olimpijskega komiteja več pozornosti namenjali lepim spominom kot napovedi novih izzivov.



Junaka iz Pjongčanga sta slovesno prejela čeka za bruto zneska – Fak za srebro 17.500 evrov, Košir za bron pa 15.000. Takrat sta v en glas predsednik OKS in Maja Makovec Brenčič, ministrica za znanost, izobraževanje in šport, dejala, da se bodo odgovorni potrudili za omenjena zneska v neto izplačilu.



Fak še naprej z Velepcem



»Ta dogodek je zame poseben. Čudovito je, da je zdaj tudi prikaz moje kolajne med vsemi temi podvigi slovenskih olimpijcev,« ni skrival ponosa Fak. Zaradi številnih obveznosti s pokrovitelji in mediji po koncu sezone ni povsem uresničil načrta o nadaljevanju treninga, tudi gradnja hiše v Lescah, kamor se bo predvidoma preselil iz Ljubljane čez dva meseca, seveda terja davek pri dragocenem času.



»A nič hudega – tudi na takšne obveznosti, ki so me čakale po sezoni, gledam s pozitivne plati, številna srečanja in nova znanstva so lahko zelo koristna. Bom pa zato priprave za naslednjo zimo začel najbrž prej, kot sem sprva nameraval,« je dejal srebrni biatlonec, ki bo še naprej sodeloval z uspešnim trenerjem Urošem Velepcem.



Ni nikakršne skrivnosti več, da je slednji udarno ime za vrnitev na mesto glavnega trenerja slovenske reprezentance, o njem bodo kot prvem kandidatu spregovorili tudi na četrtkovi seji strokovnega sveta. Ugank, tako tudi te o statusu dosedanjega prvega moža biatlonske stroke Tomaša Kosa, pa ne bo več v majskih dneh, ko načrtujejo osrednje srečanje zbora za biatlon SZS.



Koširja zdaj mika SP



Žan Košir? Tržičan, ki je pred petimi dnevi praznoval 34 let, je že kot srebrni in bronasti olimpijec pred štirimi leti doživel trenutke, podobne letošnjim v Pjongčangu. Vedno znova ga sleherni podvig tudi motivira. Zato razmišlja, da bi – navzlic sprva drugačnim namigom – nadaljeval športno pot.



»Prav v prihodnjih dneh me čaka testiranje, nekatere bolečine, zaradi katerih nisem mogel izvajati določenih vaj, izginjajo, prav zanima me, če bi mi bilo poslej med pripravami lažje,« je poudaril in potrdil, da ga mika nastop na svetovnem prvenstvu v naslednji zimi: »Kar prepogosto se mi v boju za vrh pripeti kakšna napaka, rad bi še bolj napredoval in zmagoval.«



Obenem se tudi veseli počitnic, kot vsak deskar se v prihajajočih pomladno-poletnih mesecih spogleduje tudi s kajtanjem, seveda pa najprej mora razmisliti o svoji prihodnosti na snegu.