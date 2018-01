Severna Koreja bo poslala olimpijsko delegacijo v Pjongčang

Razvpiti severnokorejski voditelj je to potrdil v novoletnem nagovoru državljanom na nacionalni televiziji.

J. P.

Pjongjang - Razvpiti severnokorejski voditelj Jong-un Kim je v novoletnem nagovoru na nacionalni televiziji državljanom nenadejano spregovoril tudi o februarskih olimpijskih igrah v južnokorejskem Pjongčangu in napovedal udeležbo Severne Koreje na dogodku. »Upam, da bodo zimske igre uspešne,« njegove besede po tujih agencijah povzema STA.

Kim je v nagovoru dejal, da so za nastop potrebni določeni koraki, da bi se morali obe Koreji nemudoma začeti pogovarjati in truditi za zmanjšanje napetosti na polotoku. Kakšna bo severnokorejska delegacija v Pjongčangu, sicer še ni popolnoma jasno, nastop sta si doslej zagotovila zgolj umetnostna drsalca Tae-ok Ryom in Ju-sik Kim, a naj bi zamudila rok za prijavo.

Nastop Severne Koreje podpira tudi Mednarodni olimpijski komite, neimenovani vir ob tem poudarja: »Izjave severnokorejskega vodstva bomo preverili brez slehernih predosdkov.« Kimovo najavo so danes pozdravile tudi oblasti v Seulu, prepričane, da bodo igre doprinesle svoj delež tudi k spravi na Korejskem polotoku, zato so pripravljene na pogovore.

V Južni Koreji sicer upajo, da se bo delegacija iz sosednje države dejansko udeležila zimskih olimpijskih igrer, še posebej po zadnji zaostritvi odnosov zaradi severnokorejskega jedrskega programa. Med drugim so zadnje tedne omenjali tudi posebna povabila za tamkajšnje športnike.