Severna Koreja bo sodelovala na olimpijskih igrah v Pjongčangu

Po več mesecih napetosti so se danes na visoki ravni po več kot dveh letih sestali predstavniki Južne Koreje in Severne Koreje.

A. V., STA

Seul - Po več mesecih naraščajočih napetosti so se danes na prvih uradnih pogovorih na visoki ravni po več kot dveh letih sestali predstavniki Južne Koreje in Severne Koreje. Državi sta v skupni izjavi sporočili, da bo Severna Koreja poslala športnike na zimske olimpijske igre, ki bodo prihodnji mesec v južnokorejskem Pjongčangu.

Poleg športnikov se bodo velikega športnega dogodka udeležili tudi visoka delegacija Pjongjanga, skupina navijačev, umetniki in ekipa taekwondoja, so sporočili v skupni izjavi. Seul je predlagal, da bi na otvoritveni slovesnosti športniki obeh Korej hodili skupaj. Prav tako je pripravljen začasno odpraviti določene sankcije, da bi omogočili obisk Severnokorejcev.

Strani sta se dogovorili tudi za obnovitev pogovorov vojaških predstavnikov in za ponovno vzpostavitev telefonske povezave med vojskama. Po navedbah namestnika južnokorejskega ministra za združitev Chun Hae-sunga bo povezava začela delovati v sredo ob 8. uri.

Seul je predlagal, da bi hkrati z olimpijskimi igrami oz. med praznovanjem novega leta po lunarnem koledarju pripravili srečanje družin, ločenih po korejski vojni (1950-1953). V skupni izjavi ta predlog ni omenjen.

Današnji pogovori so potekali v obmejni vasi Panmunjom. Južnokorejski minister za združitev Cho Myoung-gyon in vodja severnokorejske delegacije Ri Son-gwon sta se pred vhodom v t. i. Hišo miru rokovala, nakar so se v omenjeni hiši začeli pogovori.

Vzdušje je bilo po ocenah tujih tiskovnih agencij danes prijaznejše, kot je bilo na prejšnjih tovrstnih srečanjih, zagotovo pa je bila retorika povsem drugačna od tiste v zadnjih mesecih.

"Dajmo ljudem dragoceno novoletno darilo," je med drugim ob začetku pozval Ri in dodal izrek, da "potovanje dveh traja dlje kot potovanje enega samega". Cho je izrazil prepričanje, da se bodo gostje iz Severne Koreje dejansko pridružili drugim na olimpijskih igrah, ter ocenil, da si ljudje močno želijo miru in sprave med Korejama.

Predsednik Mednarodnega olimpijskega komiteja Thomas Bach je pozdravil odločitev Pjongjanga o sodelovanju na olimpijskih igrah in jo označil za velik korak v smeri olimpijskega duha. Do zdaj sta se za olimpijske igre sicer kvalificirala le dva severnokorejska umetnostna drsalca.

Severnokorejsko delegacijo bi lahko namestili na križarko v pristanišču Sokcho, približno uro vožnje od Pyeongchanga, kar bi Južnokorejcem omogočilo spremljanje in nadzor njihovega gibanja.

Po poročanju južnokorejskih medijev bi bila v severnokorejski delegaciji lahko tudi mlajša sestra Kim Jong-una Yo-yong, ki je visoka funkcionarka vladajoče Delavske partije.

Napetosti med državama so se lani močno zaostrile, ko je Severna Koreja pospešila svoj oboroževalni program. Izstrelila je več balističnih raket, ki po trditvah Pjongjanga lahko dosežejo ZDA, in izvedla šesti jedrski poskus, ki je bil daleč najmočnejši do zdaj.

Do nenadnega zbližanja med državama je prišlo po novem letu, ko je severnokorejski voditelj Kim Jong-un v govoru opozoril, da ima jedrski gumb na svoji mizi, hkrati pa je dejal, da bi se severnokorejski športniki lahko udeležili olimpijskih iger v Pjongčangu. Seul je v odgovor ponudil pogovore na visoki ravni, sosednji državi pa sta minuli teden po skoraj dveh letih znova vzpostavili telefonsko povezavo.

Severnokorejski državni mediji so v zadnjih dneh prenehali z napadi na južno sosedo in so pozivali k "neodvisni združitvi" Korej brez zanašanja na druge države, kot so ZDA.