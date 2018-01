Več kot 40 Rusov bo pravico iskalo na CAS

N. Gr.

Lozana, Moskva − Kar 42 ruskih športnikov je zaradi dosmrtne prepovedi nastopa na olimpijskih igrah (OI) zaradi obtožb uživanja dopinga v času zimskih OI 2014 v Sočiju vložilo pritožbe na Mednarodno arbitražno razsodišče (CAS), poroča AFP. Kazni je izrekel Mednarodni olimpijski komite (Mok) zaradi dopinškega sistema, ki ga podpira ruska država.

Med tistimi, ki so dobili kazni, sta tudi smučarski tekač Aleksander Legkov in tekmovalec v bobu Aleksandr Zubkov, ki jima je Mok odvzel zlati medalji iz Sočija. Zubkov je medtem že končal kariero in je zdaj predsednik Ruske zveze za bob. Nekaterim ruskim športnikom bo sicer še vedno dovoljen nastop na OI, a pod mednarodno zastavo, rusko zvezo pa razburja tudi dejstvo, da so njihovi športniki prejeli dosmrtno prepoved nastopanja na olimpijskih igrah, nekateri drugi dopinški prekrškarji pa niso bili deležni enake obravnave. Na OI se bo po prestani kazni med drugim lahko vrnila tudi Teja Gregorin, MOK pa strožje kazni utemeljuje s sistemskim dopingom, katerega smatra za najhujšo obliko goljufanja sistema.

CAS je sporočil, da se izmed 43 obtoženih ruskih športnikov v primeru Soči 2014 ni pritožil le tekmovalec v bobu Maksim Belugin, prav tako pa pritožbe ni vložil ruski olimpijski komite (ROC). Rusija je v tem postopku izgubila 13 od 33 medalj, ki jih je osvojila na OI 2014, s tem pa iz prvega padla na četrto mesto na lestvici dobitnikov odličij, za Norveško, Kanado in ZDA.