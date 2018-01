Ana Bucik izpadla v osmini finala

J. P.

Oslo - Alpski smučarke in smučarji so v novo koledarske leto stopili z mestno paralelno slalomsko tekmo svetovnega pokala v Oslu, Slovenijo pa je zastopala zgolj Ana Bucik, ki je izpadla v osmini finala in zasedla deveto mesto. Premoč je morala priznati Melanie Meillard, ki je bila na prvi progi hitrejša za četrt sekunde, na drugi pa zadržala 17 stotink zaloge. Primorki je lahko v uteho, da jo je izločila tekmovalka, ki se je nato prvič v karieri povzpela do tretjega mesta oziroma uvrstitve na zmagovalni oder. Pred tem je bila zelo obetavna 19-letna Švicarka najvišje (trikrat) na petem mestu. Zmage se je pričakovano veselila Američanka Mikaela Shiffrin, ki je v finalu odpravila še eno Švicarko Wendy Holdener.

»Na tekmovanje nimam pripomb, podlaga je bila - glede na dež - dobra, tudi počutila sem sem v redu in sem razmeroma zadovoljna s pristopom. V prvem nastopu sem solidno smučala, a nato storila napako in spustila tekmico naprej. Tudi v drugo je šlo kar dobro, a proga je kratka. Treba bo odpraviti napake, če želim biti konkurenčna najhitrejšim. Zdaj me čaka Zagreb, ena mojih najljubših tekem, tudi zaradi navijačev, ki pridejo tja. Forma se je v zadnjem obdobju dvignila, čeprav tega še ne pokažem na tekmah. Naredila bom vse za dva dobra nastopa brez napak v Zagrebu,« je bila dobro razpoložena Novogoričanka.

V moški konkurenci je vodilni slalomist sezone, Avstrijec Marcel Hirscher, obtičal že v četrtfinalu, v katerem je bil za devet stotink hitrejši Britanec Dave Ryding. Zmage se je veselil Šved Andre Myhrer, ki je bil izjemno suveren v vseh dvobojih, v zadnjem je opravil še z Avstrijcem Michaelom Mattom in se veselil osme slalomske zmage v karieri, prve paralelne. V skupni razvrstitvi discipline v olimpijski zimi je napredoval na tretje mesto. Slovencev na štartu ni bilo.

IZIDI PARALELNEGA SLALOMA



Moški

1. Andre Myhrer (Šve)

2. Michael Matt (Avs)

3. Linus Strasser (Nem)

4. Dave Ryding (VB)

5. Sebastian Foss-Solevåg (Nor)

5. Luca Ärni (Švi)

5. Daniel Yule (Švi)

5. Marcel Hirscher (Avs)



Ženske

1. Mikaela Shiffrin (ZDA)

2. Wendy Holdener (Švi)

3. Melanie Meillard (Švi)

4. Frida Hansdotter (Šve)

5. Maren Skjøld (Nor)

5. Bernadette Schild (Avs)

5. Petra Vlhova (Slk)

5. Lena Dürr (Nem)

9. Ana Bucik (Slo)