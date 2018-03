Ana Drev razmišlja o koncu kariere

Ljubljana – Glavni slovenski smučarski adut Žan Kranjec se bo od sezone svetovnega pokala poslovil danes (9.45 in 12.30), enako velja za slalomistke (10.45 in 13.30) z Ano Bucik, Marušo Ferk in Meto Hrovat. Ženska veleslalomska druščina z Ano Drev in Meto Hrovat pa bo črto pod tekmovalno zimo potegnila jutri, tik pred slalomisti.



Kranjec je na svoj drugi finale v karieri pripotoval kot peti veleslalomist na štartni lestvici WCSL. Ekipno tekmo je dan pred veleslalomskim štartom izpustil. »Po preizkušnjah v Kranjski Gori smo ostali doma in trenirali v Podkorenu. V torek smo prispeli v Åre, Žan smuča dobro. Tu je že tekmoval v sezoni 2014/2015, a takrat še ni imel dobrega štartnega izhodišča,« je s prizorišča finala sezone sporočil trener tehničnih disciplin v slovenski reprezentanci Klemen Bergant.



Na Švedskem vladajo zimske razmere, vendar proga ni povsem ledena, kar Kranjcu ne ustreza najbolj, saj je na polito podlago zapadel še nov sneg. »A vseeno upam, da se bo vse izšlo. Prav veliko vprašanj nimamo, nadejam se, da bo pokazal dobra nastopa,« je še povedal Bergant.



Med najboljšo trojico se v veleslalomskem seštevku svetovnega pokala tekmovalec iz Bukovice pri Vodicah ne more več uvrstiti, saj tekmo pred koncem sezone zaostaja 102 točki za tretjim Alexisom Pinturaultom.



Težke razmere



V ženski konkurenci bo na zadnjem veleslalomu sezone manjkala Tina Robnik, ki so ji operirali strgano sprednjo križno vez v levem kolenu po padcu v Ofterschwangu. Poškodba Lučanke je prizadela tudi njene reprezentančne kolegice. »Ves čas smo skupaj. Dolgo časa nobena ni bila poškodovana in kar malo pozabiš, kaj to pomeni,« je dejala najizkušenejša Ana Drev, po osvojenih točkah v svetovnem pokalu najuspešnejša slovenska smučarka v tej sezoni. V osmih nastopih jih je zbrala 198. Najvišje se je povzpela na 5. mesto na tekmi v Lenzerheide.



»Peto in šesto mesto sta lepa rezultata, a želela sem si višje. V tej sezoni sem merila na stopničke. Kljub slabemu začetku, sem iz nje izvlekla zelo veliko. Čeprav zdravstveno stanje ni bilo optimalno, nisem zmanjšala ciljev, ostali so isti,« je o olimpijski zimi razmišljala veleslalomska prvokategornica, ki prizorišče v Åreju dobro pozna.



Zadnji treningi so bili nekoliko bolj zahtevni, pravi Drevova. »Iz Ofterschwanga smo šli v Åre, kjer smo tudi vadili. Razmere so bile težke, pričakalo nas je precej novega snega, nato so še polili progo. Proti koncu sezone so ponavadi bolj spomladanske razmere, letos očitno ne. Po istem terenu smo trenirali moški in ženske,« je opisovala priprave za zadnje dejanje sezone in dodala, da je treba ohraniti zbranost do konca: »Počutim se dobro in veselim se tekme.«



Razmislek po sezoni



Ali se bo prihodnje leto na tem švedskem smučišču dokazovala tudi na svetovnem prvenstvu, še ne ve, saj razmišlja o koncu kariere. »Enkrat je treba končati, težko pa je najti pravi trenutek. Verjetno vsak športnik začuti, kdaj ta nastopi. Med sezono nisem premišljevala o tem, saj nisem hotela obremenjevati glave. Po sezoni pa si bom vzela čas za premislek. Ne, ni samoumevno, da bom nadaljevala,« je povedala 32-letna veleslalomistka, ki je na svoji športni poti dvakrat stala na stopničkah.



Ne manjka ji motivacije in tekmovalnih apetitov, težave so drugje. »Ni problem tekmovati, ampak se pripraviti na sezono. Priti dobro pripravljen v zimo je zame po vseh zdravstvenih težavah težko. Videla bom, kakšno bo moje stanje. Tekmovati je super, pripravljalno obdobje pa je dolgo. Že večkrat sem v sezono štartala na pol pripravljena, kar je naporno za glavo,« je dejala Drevova.