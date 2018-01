Anamarija in Katja v Planici merita visoko

Planica – Čakanja je konec, v sloviti dolini skakalnic se bo po dveh letih predstavila elita smučarskega teka. Med njo je zbrana tudi slovenska falanga, pri kateri gre danes v šprintu s klasično tehniko (kvalifikacije ob 10.30, izločilni boji ob 13. uri) največ pričakovati od Anamarije Lampič in Katje Višnar.



»Tako je to, enkrat je tekma po mojem okusu, drugič pač ne,« se je nasmehnila naša bronasta olimpijka Vesna Fabjan, sicer precej močnejša v teku z drsalno tehniko, in se spomnila planiške tekaške premiere pred dvema letoma, ko je bil tu šprint drsalnega koraka. Zdaj gre za klasični dvojček tekem – danes šprint, jutri razdalja –, a v domačem taboru so prav vsi odločeni napadati ostro konkurenco.



Živahno je bilo včeraj med uradnim treningom, prenovljena proga je krepko zahtevnejša kot na premieri v januarju 2016, občasno smo se kar ustrašili za nekatere tekače, saj je v strmih spustih in ostrih ovinkih nastajala gneča. V smučini pač ni bila le tekmovalna srenja, tudi trenerji in serviserji so preverjali zadnji teren za klasični šprint pred odhodom na OI.



Sneženje izziv za serviserje



Ko so med uradnim dopoldanskim treningom poleg Slovencev preverjali progo tudi izjemni Norvežani, Švedi, Rusi in drugi, so bile razmere domala brezhibne. Ni bilo niti vetra niti pretirane bleščice sončnih žarkov ali motečih temperatur. Ko pa so se tekmovalci po hotelih Zgornjesavske doline že lotili kosila in razmišljali o počitku, pa je začelo močno snežiti. »Zdaj za serviserje ne bo počitka,« smo slišali na prizorišču, ko so znova oživeli prostori za pripravo smuči. Nekateri, tudi v slovenski reprezentanci, izbirajo modele in poskusijo kar najbolj čarati v hodniku v kleti planiškega objekta, velesile imajo svoje servisne tovornjake. »To je ena od prednosti največjih reprezentanc, tu ponavadi nastajajo razlike,« nam je dejala Fabjanova, s katero bomo daljši pogovor o popotnici bronastega Sočija za Pjongčang in ločeni vadbi od reprezentančnega trenerja Stefana Saracca objavili v prihodnjih dneh.



Udarni kandidatki slovenskega tabora za visoko uvrstitev sta tokrat realno mojstrici klasičnega tekaškega sloga Lampičeva in Višnarjeva. Za slednjo je najpomembnejše, da ni več sledi božično-novoletne viroze. Kot je napovedala, se bo tukaj lotila odločnega napada v izločilnem delu tekmovanja, če se bo vanj seveda prebila. »Prepogosto sem si v četrtfinalu privoščila taktični spodrsljaj,« je priznala. Tudi zelo obetavna Anamarija Lampič, lani najboljša biatlonka v razvrstitvi do 23 let, si na domačem snegu želi lepo popotnico za nadaljevanje olimpijske sezone.



Lestvica dosedanjega točkovanja v svetovnem pokalu spet razkriva norveško prevlado: na ženske vrhu je Heidi Weng pred rojakinjo Ingvild Østberg, med tekači je prvi Martin Sundby. Slednjega tokrat v Planici ni, vseeno pa je v smučini veliko cenjenih tekmovalcev, občinstvo bo imelo kaj videti. Vremenoslovci napovedujejo prijazno zimsko podobo v Zgornjesavski dolini, prireditelji sanjajo o prazniku športa. Tudi kot novem koraku za kandidaturo nordijskega SP …