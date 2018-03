Anamarija Lampič četrtič v sezoni v izločilnih bojih

J. P.

Lahti - Podobno kot skakalci so se tudi smučarski tekačice in tekači na prvo poolimpijsko postajo svetovnega pokala podali na sever Evrope, v finski Lahti, ki danes gosti posamično šprintersko preizkušnjo v prosti tehniki. Dopoldne so prireditelji pod streho že spravili kvalifikacije, v katerih je bila na 1,4 kilometra dolgi progi iz slovenskega tabora (četrtič v sezoni) uspešna zgolj ta hip najbolje pripravljena Anamarija Lampič. Delila si je namreč 15. mesto z Norvežanko Lotto Udnes Weng, za najhitrejšo, Švedinjo Hanno Falk, pa zaostala za 8,35 sekunde. Pri vmesnem času ji ni dobro kazalo, saj je bila 31. z natanko petsekundno zamudo.

Falkova je odčitala pravo lekcijo tekmicam, saj se ji je lahko približala zgolj Rusinja Natalija Neprjajeva (+ 0,63), medtem ko je že tretjeuvrščena Finka Krista Pärmäkoski zaostala več kot tri sekunde in pol. Le za las, za manj kot pol sekunde, je izločilne boje zgrešila Vesna Fabjan na 32. mestu, medtem ko je Nika Razinger na 39. mestu zamudila debele četrt minute. Med moškimi je bil v kvalifikacijah najhitrejši Norvežan Johannes Høsflot Klæbo, ki se mu ni nihče približal na manj kot sekundo. Miha Šimenc je bil na 46. mestu deset sekund počasnejši (za finalom je zaostal slabi dve sekundi).

Ženski izločilni boji se bodo začeli ob 13.15 po srednjeevropskem času, moški ob 13.42.