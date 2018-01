Anamarija spodbudno, a zaradi neurja ob končnico

Oberstdorf – Anamarija Lampič, vodilna slovenska tekmovalka na tekaški novoletni turneji, se je prav veselila selitve na novo prizorišče, iz Švice v Nemčijo, saj se ji je forma vzpenjala. Toda šprintersko tekmo v Oberstdorfu so v močnem vetru in dežju včeraj prekinili ter je v sezoni ne bodo nadomeščali. Gorenjka se zdaj vrača domov.



Turneja se bo na Bavarskem nadaljevala danes, ko bodo tekmovali na razdalji, vendar pa med navzočimi ne bo Lampičeve, sicer po švicarski etapi na 29. mestu turneje. Po spodleteli premieri, takrat ob težavah s smučmi, se je ta slovenska tekačica pobrala, z 10. mestom poskrbela za najvišjo uvrstitev doslej v sezoni in se tudi na tretji preizkušnji, ko je bila v zasledovanju 29. – v zadnjih metrih pa je ugnala slovito Norvežanko Maiken Caspersen Falla – prepričala o tekmovalni formi, ki je na višji ravni kot v decembru.



Zato se je veselila nadaljevanja turneje in prej načrtovane svoje sklepne postaje. Drugi navzoči iz slovenskega tabora – Vesna Fabjan, Miha Šimenc in Luka Prosen – so se po švicarski preizkušnji že vrnili domov, reprezentantka iz Triglava pa se je želela posloviti od Nemčije z lepim nastopom v šprintu s klasično tehniko. Imenitno je začela, si s 6. kvalifikacijskim časom pridobila samozavest za nadaljevanje, a nato je bilo tekme predčasno konec. Najhitrejša v kvalifikacijah je bila prav omenjena norveška šampionka, ki jo je nazadnje Lampičeva v Švici premagala. Kakorkoli – veter je bil včeraj v alpskem delu stare celine neusmiljen, nesrečam in izpadom električnega toka se marsikje niso mogli izogniti, kmalu je bilo jasno, da prireditelji ne bodo mogli spraviti pod streho izločilnega dela tekme. Prvič v zgodovini turneje, torej od decembra 2006, so tako moralo črtati iz sporeda šprintersko preizkušnjo, v tej sezoni je ne bodo več nadomestili, na turneji pa bodo tako imeli le šest tekem. Seveda v primeru, da bodo današnjo preizkušnjo izvedli; na Bavarskem sicer z vremenom podobno slabo kaže kot včeraj.



Del slovenske reprezentance bo nastopil čez 10 dni na mestni tekmi v Dresdnu, Lampičeva pa jo bo izpustila in se doma pripravljala za planiško preizkušnjo svetovnega pokala, 20. in 21. t. m.