Avstrijske orle bo odslej vodil Andreas Felder

J. P.

Innsbruck - Avstrijski smučarski skakalci, za katerimi je klavrna olimpijska sezona brez zmage v svetovnem pokalu, imajo (podobno kot slovenski) novega glavnega trenerja. To je nekdanji trofejni tekmovalec, 56-letni Andreas Felder, srebrni z olimpijskih iger leta 1992 v Albertvillu, dvakrat svetovni prvak v skokih in enkrat v poletih ter dobitnik kristalnega globusa v sezoni 1990/91. V svetovnem pokalu je naštel 25 zmag, zadnjo je 29. marca 1992 vpisal ravno v Planici.

Ni še uradno

Avstrijci so torej, kot je na družbenem omrežju zapisal njihov nekdanji trener Alexander Pointner, vendarle našli naslednika Heinza Kuttina, ki je bil že vso minulo sezono tarča kritik zavoljo slabih rezultatov njegovih varovancev. Nadomestil ga bo torej Felder, nazadnje glavni trener avstrijske ženske reprezentance, njegovega angažmaja pa avstrijska smučarska zveza še ni uradno potrdila. Po besedah novega športnega direktorja, pristojnega za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, Maria Stecherja izpred dveh tednov so bili v igri za vroči stolček »trije ali štirje kandidati«.