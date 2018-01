Avtsajder postal olimpijski adut

Ko je Mathias Berthold leta 2014 prevzel nemško moško reprezentanco, je na glas razmišljal o dveh najvišjih ciljih v alpskem smučanju: kitzbühelski gondoli in olimpijskem zlatu v smuku. Za ekipo, ki na OI v Sočiju ni imela tekmovalca v hitrih disciplinah, je zvenelo drzno. Štiri leta pozneje se smukaška vrsta na OI v Pjongčang odpravlja s tremi aduti in prestižno zmago Thomasa Dressna na Streifu.



Lovorika s Petelinjega grebena, hriba, ki od tekmovalcev ne zahteva le visoke hitrosti in najvišje ravni smučarskega znanja, ampak tudi zbranosti in poguma, med smukači velja za največji prestiž. Z njo se zmagovalec vpiše med največje legende belih strmin.



Skorajda je že bilo odločeno, da bo zlatega kitzbühelskega gamsa minuli konec tedna odnesel Švicar Beat Feuz. Premagal je vse favorite, v cilju je od veselja v zrak vrgel smučko, posnemal je upokojenega rojaka Didierja Cucha, s petimi zmagami najuspešnejšega smukača na Streifu. A razplet se je zasukal, ko se je s štarta s številko 19 pognal Thomas Dressen. Nemec je izkoristil sončne žarke, ki so prodrli skozi oblake in razsvetlili progo. S tekočim nastopom si je prismučal premierno zmago v karieri.



Spomin na očeta



»Nisem mogel verjeti, ko sem v cilju zagledal številko ena. Mislil sem, da se kdo šali. Dvakrat sem pogledal, da sem se prepričal, da je res,« je 24-letnik priznal, da zmaga ni bila presenečenje le za 40.000 gledalcev v ciljni areni, ampak tudi zanj. To je bil šele njegov drugi smukaški nastop v Kitzbühlu! »Kdo ve, morda je kdo spremljal tekmo od zgoraj in okrepil sončne žarke zame,« se je spomnil očeta, ki je leta 2005 tragično umrl v Söldnu. Nad gondolo, v kateri je bil tedaj tudi 43-letni Dirk Dressen, je letel helikopter s 750 kg težkim tovorom. Zrušil se je nanjo, med devetimi smrtno ponesrečenimi je bil tudi Thomasov oče. Njegov starejši sin je tedaj imel enajst let.



»Zame je pomembno, da ga ohranim v spominu. Z mislimi pa nisem samo pri njem tam zgoraj, ampak tudi pri mami Martini, ki me je vselej podpirala. Brez nje ne bi bil tu, kjer sem zdaj,« ji je hvaležen Dressen, čigar smučarska kakovost je nesporna. Mladenič, ki se je rodil v Garmischu, se je zavoljo športne poti preselil v Avstrijo, kjer je obiskoval zadnje razrede osnovne šole in športno gimnazijo.



Učijo se med sabo



Nase je opozoril na mladinskem svetovnem prvenstvu 2012 s srebrom v veleslalomu (Žan Kranjec je osvojil bron), kolajno enakega leska je osvojil še leta 2014 v smuku. V svetovnem pokalu je debitiral v zimi 2014/2015. V svoji tretji sezoni se je prejšnji mesec premierno zavihtel na stopničke na smuku v Beaver Creeku, bil je tretji.



Minuli konec tedna je na Petelinjem grebenu nemško smučanje po 39 letih popeljal do smukaške zmage na tem prizorišču. Nazadnje je svojo gondolo dobil Sepp Ferstl leta 1979, v soboto pa je bil eden prvih, ki so segli v roke Dressnu. V kraljevski disciplini v svetovnem pokalu so Nemci nazadnje sicer slavili leta 2004, ko je Max Rauffer zmagal v Val Gardeni.



Čeprav je Dressnova zmaga na Streifu presenetljiva, nikakor ni naključna. Skupaj z Andreasom Sanderjem in Josefom Ferstlom je delal pomembne korake proti vrhu z rednimi uvrstitvami med deseterico. Ferstl je premierno zmago v karieri slavil v superveleslalomu prejšnji mesec v Val Gardeni. »Imamo super ekipo, odlične trenerje, serviserje, fizioterapevte. Tekmovalci si pomagamo, učimo se drug od drugega, to je tisto, kar nas poganja naprej,« je razkril Dressen.



Kritični in neposredni



Pot do uspeha so začeli tlakovati pred štirimi leti, ko se je v nemško smučanje vrnil Mathias Berthold, ki ve, kako izpiliti vrhunske tekmovalce. Bil je glavni trener v ženski vrsti, ko je Maria Höfl-Riesch osvojila dve zlati odličji na OI 2010, Viktoria Rebensburg eno. Štiri leta pozneje je v Sočiju kot glavni trener avstrijske moške reprezentance slavil zlato v slalomu in smuku.



Sadove dela, ki se pri Nemcih najbolj kažejo v tej sezoni, Berthold pripisuje trenerju hitrih disciplin Christianu Schwaigerju (Nemci trenirajo tudi s Slovenci, pomagajo si pri pokrivanju prog). »Dobri smo zaradi kakovostnega dela. Christian in njegova ekipa so svetovna 'špica'. Kot moštvo delujemo odlično. Smo zelo kritični in neposredni, a nikoli na osebni ravni. Fantom smo že na začetku povedali, da jih podpiramo, šefu alpskih disciplin, da potrebujemo čas, razumel nas je in dobili smo ga,« je o načrtnem delu povedal Berthold.



Dressen, ki v najboljša smukaška leta še prihaja, kljub razvoju, napredku in zmagi v Kitzbühlu zase še vedno pravi, da je avtsajder. »Relativno mlad sem, izkušenj nimam veliko. Na OI sploh še nisem tekmoval.« Po poškodbi slalomista Felixa Neureutherja in kitzbühelski zmagi je namreč postal glavni nemški smučarski adut za Južno Korejo.