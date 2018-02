Bartol peti, vseh sedem na tekmi

N. Gr.

Willingen - V kvalifikacijah na zadnji postaji smučarskih skokov pred olimpijskimi igrami je bilo uspešnih vseh sedem slovenskih skakalcev. Najboljši je bil Tilen Bartol, ki je kvalifikacije končal na petem mestu, Anže Semenič pa le mesto za njim. Kvalifikacije je dobil Kamil Stoch s 142 metri in pol, drugi pa Richard Freitag s tremi metri manj.

Kvalifikacije je pod žarometi super za naše odprl Nejc Dežman, ki je s 134.5 metri prevzel vodstvo in tam vztrajal kar naslednjih 11 skokov. Vmes je skočil tudi Žiga Jelar, ki je zanesljivo na tekmo skočil s 131.5 metri, kar je bilo na koncu dovolj za 35. mesto. Kmalu sta sledila še dva zaporedna slovenska nastopa. Timi Zajc je najprej s 134 metri skočil tik pred Dežmana, nato pa je Tilen Bartol s 142 metri krepko prevzel trenutno vodstvo.

Anže Semenič je s 143 metri je ob malce boljših pogojih kot Bartol prišel tik za njega. Peter Prevc je kot predzadnji Slovenec že skakal z naletnega mesta nižje, pristal je pri 132 metrih, kar ga je popeljalo na končno 24. mesto. Jernej Damjan je s 137.5 metri zbral 125,8 točk, to pa je bilo dovolj za tretjo najboljšo slovensko uvrstitev po prvem dnevu tekmovanja.

Bartola in Semeniča je z vrha uspel zriniti šele Johann Andre Forfang s številko 52 in s 143 metri. Pred njim so bili na koncu še zmagovalec kvalifikacij Kamil Stoch s 142.5 metri, domačin Richard Freitag s 139.5 metri in Daniel Andre Tande s 142.5 metri. Bartol je bil na koncu peti, Semenič šesti, Damjan 8., Zajc 15., Dežman 16., Prevc 24. in Jelar na že omenjenem 35. mestu.