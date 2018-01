Bauer pridobil deset mest, Fak ni nastopil

N. Gr., STA

Anterselva - Norveški biatlonec Johannes Thingnes Boe (31:14,4/0) je bil najhitrejši na zasledovalni tekmi svetovnega pokala v Anterselvi. Drugo mesto je z minuto zaostanka osvojil Francoz Martin Fourcade, ki je zgrešil enkrat, tretji je bil Rus Anton Šipulin (+1:18,4/1). Najboljši Slovenec je bil ob odsotnosti Jakova Faka Klemen Bauer na 27. mestu.

Bauer je zgrešil trikrat in zaostal 3:25,7 minute. Fak danes ni nastopil, čeprav si je priboril današnjo zasledovalno preizkušnjo. A na včerajšnjem sprintu je v močnem vetru zgrešil dva strela in s 33. mestom dosegel daleč najslabšo uvrstitev v sezoni.

V ženski konkurenci slovenskih predstavnic ni bilo, za razliko od moških, kjer sta pravico nastopa imela Jakov Fak in Klemen Bauer. A Fak se za nastop ni odločil, medtem ko je Bauer lov začel na 37. mestu. Začel je dobro, z vsemi pokritimi streli na prvem streljanju, kar ga je dvignilo do 19. mesta. Tudi na drugem strelskem postanku je bil Bauer razpoložen, znova je pokril vse tarče in se povzpel že na 12. mesto, zaostanek za najboljšim Johannesom Thignesom Boejem pa je znašal 2:08,5 minute. Nato se mu je nastop malce podrl na tretjem streljanju, ko je zgrešil prvi dve tarči in padel na 21. mesto. Na zadnjem streljanju je Bauer zgrešil še eno tarčo, a je k novi lepi uvrstitvi odhitel s 24. mesta in majhnim zaostankom za konkurenti pred njim.

Bauer je v zadnjem krogu izgubil nekaj mest in je pritekel do novih točk na 27. mestu z zaostankom 3:25,7 za izjemnim Norvežanom na vrhu. Tomaš Kos je bil na koncu z nastopom Bauerja zadovoljen: »V ležečem položaju je pokril vse tarče, česar sem res vesel, saj mu tak dosežek ne uspe vedno. Danes mu je uspelo. V stoje je še vedno šibkejši, škoda pa je, da je zgrešil tolikokrat. Mislim, da bi z enim zgrešenim strelom manj, česar je sposoben, dosegel še boljši rezultat. Vem, da je tega sposoben. A napredoval je, čeprav je na polovici tekme izgledalo še bolj optimistično. Na koncu smo osvojili kar nekaj točk in s tem moramo biti zadovoljni. Mislim, da se tudi njegove priprave prejšnji teden tukaj že obrestujejo. Morda je danes prehitro začel in mu je na koncu malce zmanjkalo moči. Tekma se mora iti na polno, poizkusil je in dosegel je lep rezultat.«

Slovenski glavni trener je nato pojasnil še, zakaj ni startal Fak: »Ni preplaha, Jakov je danes izpustil tekmo zato, da si je spočil pred nedeljskim nastopom s skupinskim startom. Vsi vemo, da še ni stoodstotno pripravljen in zato je počitek prišel prav.«

V ženski konkurenci je zmago danes na 10 km slavila nemška biatlonka Laura Dahlmeier (29:45,0/1). Drugo mesto je osvojila Italijanka Dorothea Wierer (+17,3/2), tretja pa je bila Belorusinja Darja Domračeva (+20,2/2). Slovenke si zasledovalne preizkušnje, kjer nastopi najboljših 60 s sprinta, niso izborile, saj so tekmo zaključile že v četrtek, ko so se v sprintu uvrstile v zadnjo četrtino uvrščenih. Anja Eržen se je morala po treh kazenskih krogih zadovoljiti s 76. mestom, Urška Poje je zadela vseh 10 tarč in bila 81., 20-letna Polona Klemenčič, ki v prvi vrsti nabira izkušnje, pa je bila 97. med 102 uvrščenima tekmovalkama.