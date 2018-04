Biatlonce bo vodil Velepec

Ljubljana – Strokovni svet panoge za biatlon pri Smučarski zvezi Slovenije je na današnji seji sprejel program dela za prihodnjo sezono, v katerem so opredelili tudi ekipe. Sestavo mora potrditi še zbor za biatlon, ki bo predvidoma v začetku maja, je sporočil vodja panoge Janez Ožbolt.



Na čelo reprezentance A se vrača Uroš Velepec, ki je zadnje tri sezone vodil žensko ukrajinsko reprezentanco, v zadnj zimi pa spet sodeloval tudi z Jakovom Fakom, s katerim je delal tudi v preteklosti. Velepčeva desna roka bo Lenart Oblak, ki je v ravnokar končani zimi še tekmoval v A-vrsti.



Naprej brez Tomaša Kosa



Na seznamu, ki so ga poslali iz biatlonskih krogov, ni več Tomaša Kosa, ki je vodil reprezentanco od sezone 2015/2016. Perd tem je češki strokovnjak v slovenski reprezentanci deloval od leta 2000 pa do olimpijskih iger v Sočiju 2014, nato je za eno leto slovensko vrsto zapustil in neformalno sodeloval z Jakovom Fakom.



Na seznamu A-ekipe za novo sezono so Jakov Fak (ŠD Pokljuka), Klemen Bauer (SK Ihan), Miha Dovžan (ŠD Gorje), Mitja Drinovec (SK Ihan), Rok Tršan (TSK Logatec) in Urška Poje (SK Loška dolina). Vodja panoge ostaja Janez Ožbolt, vodja reprezentanc Matej Oblak. V mladinski reprezentanci ni sprememb, še naprej jo bosta vodila nekdanja tekmovalca Janez Marič, ki skrbi za fante, in Andreja Mali, odgovorna za dekleta. Pomočnik bo Jure Ožbolt. Na čelo regijskih centrov se s položaja trenerja druge skupine znotraj reprezentance A seli Miha Podgornik. V novi sezoni bo koordinator regijskih centrov.



Lea Einfalt iz tekaških vrst v biatlonske



V mladinski reprezentanci so Alex Cisar (TSK Triglav Kranj), Anton Vidmar (SK Brdo), Lovro Planko (SK Ihan), Blaž Debeljak (SD Bohinj), Jure Zidar (TSK Triglav Kranj), Luka Naglič, Matic Repnik (SK oba SK Ihan) in Tilen Gregorka (SK Brdo). Žensko vrsto pa sestavljajo Tais Vozelj, Nina Zadravec (obe TSK Triglav Kranj), Nika Vindišar (ŠD Gorje), Živa in Polona Klemenčič ter Lea Einfalt (vse TSK Triglav Kranj). Einfaltova je bila v ravnokar končani sezoni še članica A-vrste v smučarskem teku.