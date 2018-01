Bode Miller: Če bi bila v mojih časih družbena omrežja, bi bil veliko v ječi

Innsbruck – Zadnji oktobrski dan 2017 je alpsko smučanje ostalo brez najbolj slikovite osebnosti, ko je sicer že dolgo pričakovano slovo oznanil eden in edini Bode Miller. Američana, ki bi svojo kariero gotovo lahko opisal s pesmijo My Way, bi si številni navijači želeli videti še na OI v Pjongčangu, kjer pa bo zdaj strokovni TV komentator in bo skušal biti tudi v novi vlogi tako poseben, kot je bil na smučišču.



»Odločitev za tekmovalno upokojitev ni bila težka, saj sem vendarle že v letih, metanje na glavo je za mlade. Dovolj časa sem preživel ob padcih, v ograjah. Proti koncu dolge ter uspešne kariere je postalo jasno, da vsega tega ne potrebujem več. Igral sem tvegano in nevarno igro, srečen sem lahko, da mi noge in roke še delujejo. Sem pa vesel, da bom s smučanjem ostal povezan še naprej,« je na kratkem obisku v Innsbrucku pojasnil 40-letnik, ob čigar vragolijah je lahko le malokateri gledalec ostal hladen. Zabavanje – ne premišljeno, ampak spontano, kot zagotavlja – ga je bržčas stalo še marsikaterega vrhunskega dosežka, četudi je njegova zbirka še vedno izjemna, saj je osvojil šest olimpijskih kolajn, pet na SP, dva velika kristalna globusa, šest malih, v svetovnem pokalu pa dosegel 33 zmag, na stopničkah je stal 79-krat.



»Bolj kot na rezultate sem ponosen na svoj slog. Odločitev za smučanje je načeloma zelo težavna, a sam se zaradi njega nisem želel odreči stvarem, v katerih sem užival. Še vedno sem živel svoje življenje, nisem bil enodimenzionalen. Seveda bi lahko dosegel še več zmag, če bi se osredotočal zgolj na smučanje, a zame je bilo pomembno, da živim zanimivo življenje, se zabavam, uživam. Ničesar ne bi spremenil na svoji poti, je pa bilo težko najti pravo ravnotežje,« je razmišljal Miller, ki številnih tekem ni končal, a zagotavlja, da se za številnimi zaznamki DNF (ni končal tekme) v uradni statistiki skriva marsikaj: »Včasih so bili to najboljši dnevi v moji karieri. Morda sem se prejšnji večer odlično zabaval, morda pridobil pomembno izkušnjo, morda sem do odstopa odlično smučal, morda vodil po prvem nastopu.«



Manj perfekcionistov, več upornikov



Danes tako slikovitih osebnosti ni več in to razumljivo pogreša. Želel bi si manj perfekcionistov in več upornikov. »Škoda, vse je postalo bolj profesionalno in hkrati sterilno. Mislim sicer, da to ni krivda športnikov, takšen je današnji svet. Zaradi družbenih omrežij sploh ni več nobenih meja, zasebnosti, vsi vse vidijo, ocenjujejo, nobenih skrivnosti ni in potem hitro zaideš v težave. Če bi v mojem času obstajala instagram in facebook, sem prepričan, da bi večino časa preživel v ječi,« je bil dobro razpoložen ameriški zvezdnik, ki močno pogreša tudi smučarje, ki bi nastopali v vseh disciplinah, hkrati ne skriva navdušenja nad rojakinjo Mikaelo Shiffrin.



Osvojitev edine zlate olimpijske kolajne – v superkombinaciji v Vancouvru 2010 – pripisuje veliki meri sreče, saj se je v slalomu pač v svojem slogu večkrat znašel na robu odstopa, sicer pa je Američan precej povezan tudi s Slovenijo. S plavalcem Damirjem Dugonjićem še vedno ostajata v stiku, četudi se ne vidita toliko, kot bi si želela, seveda pa je v njegovi karieri zelo pomembno vlogo odigral tudi serviser Robi Kristan. »Robi mi je pomagal do številnih zmag, razumel me je bolj kot večina ljudi, ki so bili razočarani in zmedeni ob mojih potezah. Podpiral me je pri odločitvah, zelo pomembno je bilo, da sem imel ob sebi človeka, ki me je razumel kot osebo. Smučanje je bilo pač zame le del veliko večje slike,« je obujal spomine na sodelovanje s Kristanom.



Alberto Tomba in Kranjska Gora



Slovenija mu je tudi prva prišla na misel ob izzivu, da pove kakšno anekdoto z Albertom Tombo. Januarja 1998 je bil namreč sloviti Italijan po prvem slalomu v Kranjski Gori drugi in prepričan, da bi morali zaradi slabe proge v drugem nastopu obrniti najboljšo petnajsterico, ne trideseterice. »Ob ogledu proge pred drugim nastopom se je odločil, da bo presmučal na svoj način zadnjih 15 vrat, nekaj jih je izruval. Tedanji direktor svetovnega pokala se je nanj razjezil, mu zagrozil, da je v hudih težavah, Tomba pa mu ni ostal dolžan. Vpil je nazaj, nato pa vzel smuči, sedel v helikopter, ki je bil ravno pri cilju, in se odpeljal, drugega nastopa seveda ni opravil. Star sem bil 18, 19 let, Tombo sem spremljal že dolgo časa in zame je bilo to nekaj najbolj izjemnega, kar sem videl dotlej. Zavedal se je svoje veličine, kako zelo je pomemben za smučanje in je vodilnim zlahka zabrusil: J... sistem, grem,« je opisoval Miller in se za konec pogovora ustavil še pri teniškem poskusu, ko se je leta 2010 potegoval za posebno povabilo za nastop v kvalifikacijah na OP ZDA.



»Ko sem odraščal, je bil tenis moj prvi šport, bil sem zelo dober, tudi zdaj bi še lahko bil, če bi moje telo zdržalo pet, šest, sedem ur dnevno na igrišču, saj je moja osnova odlična. Leta 2008 sem bil res nared za poskus na OP ZDA, želel sem si igrati bolj zares, vendar pa sem si nato zlomil roko. Zato potem dolgo nisem igral in poskus 2010 ni bil zaresen. Tedaj so prireditelji slišali, da sem imel takšno željo in predlagali so mi, da zaigram in s tem pritegnem tudi več pozornosti. Plačali so mi pot na Havaje, tam sem bil deset dni, odigral tri dvoboje in mislim, da je bila z mojega vidika to odlična odločitev, saj sem imel zastonj počitnice, v katerih sem seveda zelo užival,« je v svojem slogu zaokrožil Miller.