Bogatajeva peta ob koncu solidne sezone, cilji so bili višji

Oberstdorf – V nemškem skakalnem središču se je zaključila tudi ženska sezona skakalnega svetovnega pokala. Ema Klinec je sobotno tekmo končala na šestem mestu, Urša Bogataj je bila v nedeljo še mesto višje, Slovenke pa tako želenih stopničk vnovič niso dočakale.



V soboto sta trenerja Staneta Baloha najprej navdušili mladi Katra Komar in Jerneja Brecl, ki bosta že v prihajajoči sezoni močna aduta slovenske reprezentance. Komarjeva je osvojila svoje prve točke v karieri. »Super, da se je to zgodilo že letos, to bo nedvomno dobra motivacija za naprej,« je ocenil Baloh, še bolj ga je razveselilo visoko deseto mesto Jerneje Brecl, ki se šele prebija proti vrhu svetovnega pokala: »Jerneja je v 'šusu', kot rečemo trenerji. Ne odstopa kaj dosti, skače dobro, neustrašno in temu primeren je tudi rezultat.«



Nekaj kasneje so na vrsto prišle še njune ekipne kolegice, ki mešajo štrene pri vrhu svetovnega pokala. Ema Klinec se je v olimpijski sezoni precej lovila, po prvi seriji sobotne tekme pa je zaostajala le za Saro Takanaši. V drugo se v zanjo letos precej nenavadnem položaju ni znašla, zdrsnila je na šesto mesto, a ni bila razočarana: »Letos sem bila dvakrat šesta, pa nikoli nisem bila zadovoljna, danes pa sem. Morda je bil zame manjši šok, da sem bila tako visoko, skok mi je res uspel. Včasih sem to znala zadržati in še nadgraditi, zanimivo je, kako odreagira glava, a to je lep nivo skokov in s tem želim nadaljevati.«



Dober občutek na mestu za vodilno



Na zadnji, 15. posamični tekmi za svetovni pokal v olimpijski zimi, je do uvrstitve sezone prišla najvišje uvrščena Slovenka Urša Bogataj. Celo zimo je zadržala podobno raven skokov in se uvrščala okrog desetega mesta, tokrat pa je v drugi seriji pridobila kar šest mest in sezono sklenila s petim mestom: »Predvsem finalni skok je bil res zelo dober, v Oberstdorfu sem želela le z dobrimi občutki končati sezono. V soboto mi to ni uspelo, sem pa zato danes toliko bolj vesela, ker nisem pričakovala tega rezultata. Dober občutek je, ko v finalu toliko časa stojiš na mestu za vodilno skakalko.« Tako v soboto kot v nedeljo je slavila Takanašijeva, ki je zdaj že pri 55 zmagah v svetovnem pokalu. Maren Lundby si je še pred zadnjim koncem tedna v Oberstdorfu priskakala zasluženi veliki kristalni globus, v olimpijski zimi je bila Norvežanka razred zase, Nemka Katharina Althaus pa je na domačem terenu le za 12 točk zadržala končno drugo mesto v skupnem seštevku. Urša Bogataj, Nika Križnar in Ema Klinec so se zvrstile od 9. do 11. mesta, ločilo jih je pičlih pet točk.



Manjkale so stopničke



»Večkrat smo merili višje, večkrat smo imeli v rokah boljše uvrstitve, a se nam ni izšlo. To bomo analizirali po sezoni, ocene pa zdaj še ne bi rad podal. Vem, da so punce sposobne boljših rezultatov, tudi večih stopničk,« se Baloh zaveda, da njegove varovanke niso nadgradile dobrih ekipnih predstav. Kljub vsemu je v slovenskem taboru pred naslednjo sezono marsikaj pozitivnega, Nika Križnar se je ob Bogatajevi in Klinčevi uveljavila v prvi deseterici, iz ozadja pa prihaja še nekaj mladih tekmovalk, ki bodo poskrbele za močno konkurenco že znotraj reprezentance.