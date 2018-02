Bolje delati napake kot smučati »varno«

Ljubljana – Za alpske smučarje bo prva postaja po olimpijskih igrah Kranjska Gora. »Podkorenska proga je proga za najboljše. Presenečenj na njej ni. Teren je zahteven in ustreza Žanu Kranjcu, ki je tehnično dovršen smučar,« je razmišljal Janez Šmitek, nekdanji reprezentančni trener, zdaj svetovalec vodje tekmovanja.

Teren, kot se šika



Prireditelji tekem za pokal Vitranc so včeraj zaprli podkorenski poligon in ga polili z vodo. Čez dan so namerili 13 stopinj Celzija pod ničlo. »Tudi začasna infrastruktura raste po načrtu,« je povedal generalni sekretar oragnizacijskega komiteja Srečko Medven in dodal, da bodo danes imeli pod streho že 95-odstotkov projekta Vitranc.

»Vsak dan nam narava natrosi nekaj novega snega. Ravno toliko, da nam nagaja. A na vreme nimamo vpliva, prilagajamo se stanju. Delamo in teren bo pripravljen, kot se šika,« je stanje v Zgornjesavski dolini povzel Medven, ki je v vseh letih, odkar deluje v vlogi glavnega in odgovornega, s svojo ekipo okusil najrazličnejše vremenske scenarije.



Ker so ta čas šolske počitnice, ki jih veliko šolarjev preživlja na kranjskogorskih smučiščih, Medven vse tiste, ki so ta konec tedna namenjeni na vitranški tekmi, opozarja, naj na prizorišču upoštevajo navodila redarske službe. »Parkirajo naj v Kranjski Gori na javnih parkiriščih, na voljo bodo tudi začasna v bližini tekmovališča, priporočamo pa tudi sprehod do ciljne arene,« je obiskovalcem naštel možnosti, kako do sobotnega veleslaloma in nedeljskega slaloma.



Tveganje, ki ga je treba trenirati



In proga, kakšna je? »Trda. Zdaj nas čaka finiš. Ker je tako trdo, da ne moremo delati več s smučmi, bomo šli notri s strojem z lahko obremenitvijo freze, kot bi na vrhu naredili 'tapison',« je opisoval Janez Šmitek, svetovalec vodje tekmovanja Aleša Vidica.



Najbolj se, razumljivo, veseli nastopa prvega slovenskega aduta Žana Kranjca. Opazoval ga je že pred leti, ko je Vodičan na pokalu Vitranc tekmoval z visokimi štartnimi številkami. »Že takrat sem si dejal, da je ta tekmovalec pravi,« je razkril. Tokrat bo prvič v karieri štartal kot veleslalomist elitne sedmerice svetovnega pokala.



»V prejšnjih sezonah je v Kranjski Gori vedno pokleknil. Menim, da je izjava trenerja Klemna Berganta zelo dobra, pravi, da je Kranjec premalo predrzen. V alpskem smučanju je največji problem za tekmovalca smučati na 100 odstotkih. Če si na 96 odstotkih, z lahkoto presmučaš progo. Treba pa je iskati mejo. To pomeni kratko linijo, čim krajše zavoje – vse to je tveganje, ki ga je treba trenirati,« je razpredal Šmitek in dodal, da za podkorenski teren velja enako kot za Sölden: »Bolje delati napake, smučati na meji, kot pa tekmovati z varnim pristopom. Proga je namreč strma, napako se lahko še vedno časovno nadoknadi. Ves čas pa držiš visok tempo,« je postregel z značilnostmi.



Ena disciplina premalo



Kranjec tekmovalno zori, kar je potrdil s premiernimi stopničkami v svetovnem pokalu v Alta Badii in četrtim mestom na OI. Šmitek pravi, da je zgolj ena disciplina za smučarja v svetovnem pokalu premalo in mora izpiliti tudi slalom, saj ima v tej disciplini velik potencial. A najprej bi moral popraviti štartno številko. »S previsoko je težko karkoli narediti. Ko sem bil še član strokovnega sveta pri smučarski zvezi, sem predlagal, da tekmovalcev ne dajemo na štart svetovnega pokala, če imajo številko pod 45,« je razkril naslednji izziv za Kranjca. Prav zato mu svetuje, da si prek tekem FIS izboljša štartni položaj za svojo drugo disciplino.