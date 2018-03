Boštjan Kline premleva težke čase

Kvitfjell – Čudovite spomine ima na Kvitfjell smukač Boštjan Kline. Na tem norveškem prizorišču je v prejšnji sezoni prvič v karieri porazil konkurenco in postal drugi Slovenec po Andreju Jermanu, ki se ponaša s smukaško zmago. V tej zimi se sooča s težavami, v smuku se je povsem izgubil.



»Fantje so zdravi, vsak ima svoje cilje in probleme, ki jih rešujemo,« je sporočil trener hitrih disciplin Peter Pen. Kaj se dogaja s Klinetom, ki je prejšnjo zimo končal kot član elitne smukaške sedmerice? »Nima dobrega občutka, hoče obvladati vse stvari, misli, da jih, a ne gre. Kakor je bil v minuli zimi miren in premleval evforijo, zdaj premleva težke čase. Ni pa se spremenila njegova miselnost, ni v stanju, ko bi bil bahat ali ne bi hotel trenirati, niti ga kaj boli. Določene stvari puščajo posledice in ne more se spraviti v tekmovalni 'timing',« je pojasnil Pen. Bi bilo najbolje zanj, da se sezona zdaj konča in pozabi? »Ne. Najlažje je zamahniti z roko. V takih trenutkih se pokaže, kdo zna premagati krize in kdo ne. In kdo zna pomagati,« je odgovoril.



Prvi uradni trening je dobil Avstrijec Hannes Reichelt, med slovenskimi smukači je bil najhitrejši Klemen Kosi z 39. časom. Na drugem je bil najboljši domačin Kjetil Jansrud, med Slovenci Miha Hrobat na 36. mestu.



V smukaški razvrstitvi se bosta danes ob 11. uri udarila vodilni Beat Feuz in Aksel Lund Svindal. Dve tekmi pred koncem sezone je razlika med njima 40 točk. Martin Čater je na 27. mestu, Kline na 33. Skušala si bosta priboriti vozovnico za finale sezone na Švedskem, kamor potuje najboljših 25 v disciplini. V superveleslalomu (tekma bo jutri ob 10.30) je še vse odprto. Kline ima kot 20. zagotovljen nastop, a ga mora še potrditi, Čater je na 24. mestu na prepihu, točkovne razlike so namreč majhne.



V Kvitfjellu se tudi letos soočajo s težavami pri pripravi proge. Ta se je po tekmah za evropski pokal uničila, imajo pa tudi premalo delavcev. Fante čaka zahteven smuk in spremenljivo vreme.