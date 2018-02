Brez Petra Prevca v Lahtiju

J. P.

Ljubljana - Po premoru zaradi zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu se bo svetovni pokal smučarskih skakalcev ta konec tedna nadaljeval v finskem Lahtiju, vendar pa brez glavnega slovenskega trenerja Gorana Janusa, ki je zbolel (enako tudi Timi Zajc), in skorajšnjega očka Petra Prevca, ki se bo v miru pripravljal za naporen zaključek zime z brutalno norveško turnejo Raw Air in velikim finalom v Planici. V Lahtiju bodo v petek na sporedu kvalifikacije (ob 18. uri), v soboto ekipna (16.30) in v nedeljo še posamična preizkušnja (15.30).

Olimpijci, Domen Prevc, Dežman in Lanišek

Janusov pomočnik Nejc Frank, ki bo vodil slovensko ekipo na Finskem, bo tako lahko računal na šesterico orlov: na Jerneja Damjana, Tilna Bartola in Anžeta Semeniča, ki so bili nedavno tudi v olimpijski odpravi v Južni Koreji, na Domna Prevca ter na Nejca Dežmana in Anžeta Laniška, ki sta nanizala nekaj uspešnih predstav v celinskem pokalu. V svetovnem pokalu med Slovenci ta hip najbolje kaže najizkušenejšemu 34-letnemu Damjanu, ki drži petnajsterico za rep. V vodstvu je Poljak Kamil Stoch s 43 točkami naskoka pred Nemcem Richardom Freitagom.