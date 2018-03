Brez Slovenk v deseterici, Lundbyjeva 30 točk pred izzivalkami

J. P.

Oslo - Smučarske skakalke so danes v Oslu pod streho spravile predzadnjo preizkušnjo v olimpijski zimi svetovnega pokala (zadnja postaja bo čez dva tedna Oberstdorf), ki pa za slovenski tabor ni bila tako uspešna kot prejšnja v romunskem Rasnovu, ki je ponudila tretje mesto in prve stopničke v karieri Nike Križnar, ki je šele predvčerajšnjim prestopila prag polnoletnosti. Na Norveškem podviga ni ponovila, že po prvi seriji ji ni kazalo dobro, saj si je zagotovila 18. izhodišče z ogromnim zaostankom za najboljšimi (od vodilne jo je ločilo skoraj 60 točk!), v drugo pa je pridobila zgolj eno mesto in bila šele tretja najuspešnejša varovanka glavnega trenerja Staneta Baloha.

Najboljša Urša Bogataj

Boljši od nje sta bili Urša Bogataj na dvanajstem mestu (za deseterico je bila prekratka za 2,2 točke) in klubska kolegica Ema Klinec, ki je bila štirinajsta, obe sta v finalu pridobili po dve mesti. Drugih Slovenk na preizkušnji, na kateri je nastopilo zgolj 27 skakalk, ni bilo. Razlike so bile brutalno velike, med prvo in zadnjo več kot 175 točk, za navdušenje domačih navijačev pa je ponovno poskrbela Maren Lundby, ki je z zelo prepričljivo zmago še potrdila kristalni globus. V prvi seriji je bila z naskokom najdaljša, pristala je pri kar 134 metrih, v finalu je naskok le še oplemenitila. Nabrala si je več kot 30 točk prednosti pred prvo izzivalko, avstrijsko veteranko Danielo Iraschko-Stolz, ki je bila druga že po polovici tekme, na odru jima je družbo delala še Juki Ito, ki je v srditem japonskem dvoboju za zgolj 1,1 točke odpravila Saro Takanaši.

IZIDI

1. Maren Lundby (Nor) 262,7 točke (134 in 126 metrov)

2. Daniela Iraschko-Stolz (Avs) 231,2 (128.5, 128)

3. Juki Ito (Jap) 229,7 (123, 124)

4. Sara Takanaši (Jap) 228,6 (122.5, 125.5)

5. Carina Vogt (Nem) 225,3 (124, 123.5)

6. Katharina Althaus (Nem) 213,9 (123, 116)

7. Anna Odine Strøm (Nor) 204,9 (117, 116)

8. Chiara Hölzl (Avs) 200,7 (115.5, 120.5)

9. Irina Avakumova (Rus) 198,9 (118, 121)

10. Jacqueline Seifriedsberger (Avs) 188,2 (114, 115.5)

12. Urša Bogataj (Slo) 186,0 (116.5, 114.5)

14. Ema Klinec (Slo) 177,1 (114, 108)

17. Nika Križnar (Slo) 166,1 (110, 110.5)