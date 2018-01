Bucikova po tretjem mestu: »Čakala sem na to vožnjo«

N. Gr.

Lenzerheide - Švicarsko prizorišče je gostilo šele prvo alpsko kombinacijo aktualne sezone, ki bi morala biti na sporedu že v St. Moritzu, a je odpadla. Po superveleslalomskem delu je bila na vrhu Lindsey Vonn, najboljša Slovenka pa Tina Robnik, ki je prismučala do 25. mesta. V prvo trideseterico sta se z 29. in 30. mestom uvrstili še Maruša Ferk in Ana Bucik in si priborili najboljši štartni številki za slalom.

Bucikovi v zadnjem obdobju na slalomih ni šlo, tokrat pa je v Lenzerheideju prikazal povsem drugačen obraz in z napadalno vožnjo izkoristili najboljše razmere na progi. Postavila je najboljši čas finala in krepko napredovala po lestvici. Ferkova s slalomom ni bila najbolj zadovoljna, a se je tudi njena vožnja izkazala za dovolj dobro za občuten skok naprej. Vodstvo slovenske reprezentance se je v olimpijski zimi odločilo, da pri Robnikovi v tekmovalni program vključijo še kombinacijo, po 25. mestu pa je na slalomski vožnji storila napako in odstopila.

Specialistke za hitre discipline so po vrsti zaostajale za Bucikovo, ki je bila na vodilnem mestu iz tekmovalke v tekmovalko bolj nasmejana. Prehitela jo je šele peta po superveleslalomu Marta Bassino, ki je imela veliko prednost pred Primorko, a je do cilja ohranila pičlo stotinko. Wendy Holdener je nato potrdila svoj slalomski pedigre in prevzela vodstvo za več kot sekundo in pol, Lara Gut v slalomu rojakinji ni bila konkurenčna in zaostala tako za Bucikovo kot za Ferkovo.



Bucikova je z najboljšim časom slaloma končala na tretjem mestu, le stotinko sekunde je zaostala za Bassinovo. Foto: AP Pictures

Po odstopu Federice Brignone je bila na vrhu le še Lindsey Vonn, ki je zaostala tudi za Bucikovo, ki se je razveselila prvih stopničk v karieri! Bucikova je z najboljšim časom slaloma končala na tretjem mestu, le stotinko sekunde je zaostala za Bassinovo in poskrbela tudi za prve ženske stopničke v tej sezoni. Sploh slalomska vožnja je bila odličen obet tudi za nedeljski klasični slalom, kjer bo Primorka lahko nastopila sproščeno in predvsem zelo samozavestno.

»Na koncu je bilo kar nervozno, sploh zaradi tiste stotinke, za katero me je Marta prehitela. Vedela sem, da bo šlo na tesno, saj pri Lindsey nikoli ne veš kaj bi pričakoval. Zna prikazati zelo dobro vožnjo, včasih pa dela napake. Nervozno je bilo spremljati to v cilju, na koncu pa je bilo lepo,« je bila zadovoljna Bucikova in dodala še nekaj besed o vzponu na stopničke: Bila sem res srečna, predvsem zaradi te vožnje, ki sem jo letos kar čakala. Mislim pa, da mora vse ostalo še priti za mano. Zdaj sem se malo sprostila in upam, da bom lahko tako jutri, kot v nedeljo dobro tekmovala.

Tudi Maruša Ferk je končala v deseterici, v slalomu je pridobila kar 19. mest in zaokrožila odličen dan za slovensko reprezentanco.

Alpska kombinacija v Lenzerheideju:

1. Wendy Holdener (Švi) 2:01,18 1:12,55 48,63

2. Marta Bassino (Ita) 2:02,73 +01,55 1:12,55 50,18

3. Ana Bucik (Slo) 2:02,74 +01,56 1:15,04 47,70

4. Lindsey Vonn (ZDA) 2:03,06 +01,88 1:11,84 51,22

5. Ramona Siebenhofer (Avt) 2:03,18 +02,00 1:14,09 49,09

6. Nevena Ignjatović (Srb) 2:03,24 +02,06 1:14,48 48,76

7. Anne-Sophie Barthet (Fra) 2:03,32 +02,14 1:14,11 49,21

8. Denise Feierabend (Švi) 2:03,53 +02,35 1:12,83 50,70

9. Michelle Gisin (Švi) 2:03,56 +02,38 1:13,70 49,86

10. Romane Miradoli (Fra) 2:04,22 +03,04 1:14,65 49,57

. Maruša Ferk (Slo) 2:04,22 +03,04 1:14,90 49,32

...

- odstop v 2. vožnji: Tina Robnik (Slo)