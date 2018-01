Čater v smuku odlično, v slalomu se je predal

Wengen – Preden se bodo danes ob 12.30 podali na najdaljši smuk v svetovnem pokalu (4480 m), so se alpski smučarji včeraj merili na drugi in hkrati zadnji kombinaciji v tej sezoni. Prvo zmago v karieri si je presenetljivo zagotovil Francoz Victor Muffat-Jeandet po 27. mestu v smuku in z najboljšim časom slaloma. Do točk so prismučali trije slovenski smukači.



Z nenavadnim razpletom je postregla zadnja kombinacija sezone v Wengnu. Razlog za to je bila načeta slalomska proga z globokimi luknjami. V minulih dneh so se prireditelji ukvarjali tudi z reševanjem prizorišča, saj ga je uničilo hudo neurje, podrlo je, denimo, tribune, drevesa so ležala po hribu, po smučišču so se raztresle iglice. Marljivi delavci in vojska so zamenjali zaščitne ograje in ustrezno pripravili proge.



Največ preglavic je tekmovalcem povzročal slalom. Najboljše razmere so izkoristili tisti iz ozadja, tako zmagovalec Muffat-Jeandet kot drugouvrščeni Pavel Trikičev, čigar najboljša uvrstitev v karieri je bila do včeraj 16. mesto z veleslaloma v Adelbodnu. »Med odraščanjem sem sanjal, da bom nekega dne stal na stopničkah v svetovnem pokalu. Zdaj se mi je ta sen uresničil,« je Trikičev, član ruske reprezentance, katere šef je slovenski trener Urban Planinšek, priznal, da je prijetno presenečen nad 2. mestom. Do njega je prišel tudi zaradi ugodnega izhodišča v slalomu, v smuku je namreč iztržil 29. čas. Tretje mesto si je prismučal Italijan Peter Fill, po smukaškem delu četrti, ki si je zagotovil tudi mali globus za to disciplino.



Slovenska vrsta, ki se je v prvem delu sezone soočala s težavami z opremo, je nastopila toplo-hladno. Martin Čater ni ponovil spodbudnega rezultata s kombinacije v Bormiu, kjer je bil sedmi. Pokazal je zelo dobro smukaško predstavo, vknjižil je 13. čas, brez napake na zadnjem skoku bi bil bržkone še hitrejši. V slalomu pa se ni znašel, v težkih razmerah je delal velike napake, vseskozi se je bojeval s progo in nazadoval za 13 mest. Za Čatrom na 26. mestu sta se zvrstila Klemen Kosi (27.) in Miha Hrobat (28.), ki sta v smuku zaostala za trideseterico. Hrobat si je priboril premierne točke v karieri.



»Martinov smuk je bil vrhunski glede na druge tekmece. Dobro se je lotil nastopa in dosegel soliden čas. V slalomu se je videlo, da ima željo, a po prvi oziroma drugi napaki se je predal, kar je zame nedopustno. Vedeli smo, da bo težko, a če bi bilo v spodnjem delu malo več volje, bi lahko prismučal do 20. mesta. Zelo vesel pa sem za Hrobata, saj je bil od 18. decembra v izgubljenem položaju. Vse do srede zaradi zdravstvenih težav pravzaprav ni smučal,« je komentiral trener hitrih disciplin v slovenski vrsti Peter Pen.



Na današnji smuk pošilja Boštjana Klineta, ki je izpustil kombinacijski slalom, Čatra, Kosija in Roka Perka.