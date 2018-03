Če nič drugega, je vsaj dvestotič preletel 200 m

Planica – Dvestoti polet Roberta Kranjca prek 200 metrov, Gregor Schlierenzauer 253,5 m, a s podrsom, številni osebni rekordi, deset od 13 Slovencev na današnji tekmi ob 15. uri. Kvalifikacije na planiški velikanki so včeraj ponudile vse, kar so lahko, in navdušile dobrih 13.000 gledalcev pod Poncami. Planica je spet potrdila svoj sloves.



Kvalifikacije tekem svetovnega pokala so večkrat nezanimive, z majhnim številom gledalcev, pogosto odpade le peščica tekmovalcev. Tokrat je bilo vse drugače, da bo šlo zelo zares še od začetka, pa je bilo jasno, ko sta v nacionalnem paketu, ki odpira tekmo, pristala dokazano odlična letalca Jurij Tepeš in Robert Kranjec. Ker to sezono v tej disciplini še nista dobila priložnosti, na skakalnicah pa se nista ravno proslavila, je bilo jasno, da bosta željna dokazovanja, njuna prednost je bila tudi, da so na začetku tekmovalce spuščali z višjega zaletnega mesta, tudi veter, ki je proti koncu prekrižal račune nekaterim, je bil v veliko pomoč. Z 235,5 in 238 metri sta bila na koncu med našimi najboljšimi, zadovoljstvo in zadoščenje je bilo precejšnje, sploh pri Kranjcu, ki je kot prvi 200-metrsko znamko preskočil dvestotič.



»Če nič drugega, mi je v tej sezoni uspelo vsaj to. Vesel sem in super je, da sem poletel tako daleč, saj sem bil na letalnici spet po dveh letih. Pri skoku za trening sploh nisem vedel, kje sem, kaj se dogaja, na odskočni mizi spet doseči hitrost prek 100 km/h ni kar tako, v kvalifikacijah pa je bilo že bistveno bolje, četudi imam v prvem delu skoka še kar nekaj rezerve. Ko se bom sprostil, bo vse lažje,« je Kranjec napovedal še boljše predstave za danes, ko bo na tekmi nastopilo kar deset Slovencev, poleg njega in Tepeša še Anže Semenič, Jernej Damjan, Peter Prevc, Tomaž Naglič, Anže Lanišek, Cene Prevc, Žiga Jelar in Bor Pavlovčič.



Semenič si je oddahnil



Kar nekoliko presenetljivo je bil naš najboljši Semenič, ki se je zavihtel tik pod vrh na 2. mesto, saj je bil zadnje čase v zelo slabi formi, razočaranja nad njim ni skrival niti trener Goran Janus. Po zmagi v Zakopanah oziroma naslednjih dveh tekmah v Willingenu je šlo vse navzdol, pričakovanega zasuka ni prinesla niti letalnica v Vikersundu, kjer je obstal v kvalifikacijah.



»Tu me je vse skupaj res zaskrbelo, ko smo šli domov, sem vseskozi razmišljal, kaj bi lahko spremenil, da bi bilo tu drugače. V zadnjem času se je nakopičilo precej stvari, forma je padla, na OI se nisem znašel, na norveški turneji sem bil bolan, skoki so bili vse slabši. Danes sem si močno oddahnil, spraševal sem se, kako bo v Planici, a k sreči sem pokazal dobra poleta,« je bil spet zadovoljen Semenič, medtem ko je bil včeraj pod Poncami gotovo najbolj nasmejan Gregor Schlierenzauer. Z 253,5 m je namreč izenačil drugi najdaljši polet v zgodovini in tudi svetovni rekord Stefana Krafta – Dimitrij Vasiljev je s padcem skočil 254 metrov –, a v uradno statistiko polet ne bo štel, ker je Avstrijec z rokama podrsal po tleh. »Bilo je izjemno, v zraku je bil res poseben občutek. Čutil sem, da bo šlo daleč, je pa v takšnih primerih vedno težko doskočiti, moral sem se močno boriti, da nisem padel. Za mojo dušo in telo je bilo tole izjemno, poleteti prek 250 metrov je vedno nekaj posebnega, to je izvrsten dosežek,« je dejal presrečni Avstrijec in ocenil, da bi se dalo leteti – in pristati – 254 metrov.



V kvalifikacijah, ki jih je dobil Johann Andre Forfang, je bilo kar nekaj razočaranih skakalcev, tudi žrtev težavnih razmer, saj se na tekmo niso uvrstili svetovni prvak Daniel Andre Tande, olimpijski prvak na srednji skakalnici Andreas Wellinger, Tilen Bartol (v seriji za trening je z 234,5 m dosegel osebni rekord) in Domen Prevc, ki sta v naši reprezentanci med najboljšimi letalci. Oba bosta danes predskakalca in imata še vedno možnost, da jutri nastopita na ekipni tekmi.