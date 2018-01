Cene Prevc se je vrnil

J. P.

Zakopane - Prvič po lanskih kvalifikacijah Planice je ta konec tedna na dveh tekmah pokala FIS v smučarskih skokih spet tekmoval 21-letni Cene Prevc, ki pa v Zakopanah ni krojil vrha. Na sobotni tekmi je zasedel 23. mesto, danes je bil mesto višje. So pa zato toliko uspešneje nastopili nekateri drugi slovenski orli.

Predvsem 28-letni Miran Zupančič, član SK Zagorje, ki je z odličnim finalnim poskusom, dolgim 129 metrov, s šestega napredoval na končno tretje mesto, najresnejšega izzivalca, Čeha Vojtecha Šturso, pa pustil za seboj za pičlih devet desetink. V obratno smer je šel njegov klubski kolega Andraž Pograjc, po prvi seriji tretji, ki je v drugo pokvaril izhodišče in končal kot šesti.

Do točk so se dokopali še Aljaž Vodan (12. mesto), Rok Justin (16.), Matevž Samec (23.), Martin Capuder (24.) in Urban Rogelj (26.), praznih rok pa sta ostala Nik Fabijan (31.) in Lovro Kos (61.). Prepričljive zmage s prednostjo skoraj trinajstih točk se je veselil najboljši v obeh serijah, Avstrijec Stefan Huber, lani tudi med dobitniki točk v Planici.