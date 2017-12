Cilj osem skokov, saj mu to še nikdar ni uspelo

Ljubljana – V Oberstdorfu je vse nared za začetek 66. novoletne turneje, na katero pa je slovenska reprezentanca odpotovala z najslabšimi občutki v zadnjih letih, ko je imela kar nekajkrat favorita za visoko uvrstitev. Tokrat so največja pričakovanja uprta v Jerneja Damjana, ki je za zdaj presenečenje sezone v našem taboru.



V današnjih kvalifikacijah, ki se bodo začele ob 16.30, bo nastopilo sedem slovenskih skakalcev, glavni trener je za uvodno postajo določil Jerneja Damjana, Petra Prevca, Anžeta Semeniča, Tilna Bartola, Timija Zajca, Žigo Jelarja in Jurija Tepeša, pri čemer bo slednjega po Oberstdorfu zamenjal Domen Prevc. Slovenci so v tej sezoni večinoma dosegali (pod)povprečne rezultate, pri čemer je seveda za Bartola in Zajca vsaka točka lep rezultat, a brez trideseterice je še vedno Tepeš, Prevc brez deseterice, Jelar ni nastopal na tekmah svetovnega pokala, medtem ko je Semenič z 9. mestom v Nižnjem Tagilu dosegel svoj največji uspeh doslej. V Damjana bodo tako uperjena slovenska pričakovanja, saj je doslej presegel vse načrte in je navkljub temu, da ga Janus ni uvrstil na uvodno tekmo, v skupnem seštevku deveti. Po presenetljivi zmagi v Ruki je nanizal še nekaj rezultatov, s katerimi je bil zadovoljen (18., 10., 9.), medtem ko je bil nazadnje v Engelbergu zgolj 37. in 22.



Katera njegova podoba je torej realnejša? »Vsekakor tista iz Ruke. V Engelbergu je lahko pri dveh enakih skokih deset metrov razlike, pri meni pa je bil rezultat vedno enak, ne glede na to, kaj sem naredil. Engelberg sem hitro pozabil in treningi v Planici so me prepričali, da je bilo to edino pravilno, saj so bili skoki ob vrnitvi spet na takšni ravni kot pred švicarsko postajo. Ne vem sicer, kaj je v Engelbergu tako zelo drugače, a tam preprosto ne znam skočiti,« je epizodo izpred slabih dveh tednov hitro pod preprogo pospravil Damjan, ki mu je med novoletno četverico »nadležna« skakalnica v Innsbrucku, zato tam nikdar ne uživa v skokih. Skupno je bil doslej najboljši 18. v sezonah 2007/08 in 2009/10, najvišjo uvrstitev na posamični tekmi pa je s 7. mestom dosegel v Oberstdorfu leta 2004 in 2008.

Delova infografika

Na novoletno turnejo se odpravlja z veliko izkušnjami, saj je prvič nastopal v sezoni 2004/05, osemkrat je tekmoval na vseh štirih postajah, trikrat pa jo je v tem obdobju izpustil. »Izkušnje so gotovo velik plus, posebej slabe, saj se iz njih naučiš veliko več kot iz dobrih,« pravi najboljši Slovenec v tej zimi, ki se strinja z Janusom, da je bolje na turnejo gledati kot na redne tekme svetovnega pokala, brez dodatnega obremenjevanja in ciljev. »To je res zoprno tekmovanje, skakalnice so tako različne, zato je težko meriti bodisi na skupno zmago bodisi na kak določen rezultat. Pametneje se je zbrati zgolj na vsako tekmo posebej, mislim, da to prinaša boljši iztržek. Na olimpijskih igrah ti lahko en dober dan prinese res veliko, na novoletni pa potrebuješ štiri, če ne še več. Zato bo moj cilj, ki pa se mi lahko izjalovi tudi že na prvi postaji, da bi zbiral točke na vseh štirih prizoriščih, torej osem skokov, kar mi doslej še nikdar ni uspelo,« razmišlja Damjan, ki pa je ob tem vendarle jasen, da bo tako kot na vsaki tekmi želja uvrstitev v najboljšo deseterico.



Na turnejo se je odpravil z novim parom smuči, potem ko je doslej skakal s tistimi iz prejšnje zime, kot je že v navadi, pa ostaja novoletno tekmovanje na izločanje po parih v prvi seriji, pri čemer bo tokrat vse skupaj pravičneje, ker ni vnaprej uvrščenih na tekmo, tako da odpade možnost taktiziranja. »Ta sistem je vsekakor boljši. Če si dober, tudi taktiziranje ni predstavljalo težave, če si na meji uvrstitve v finale, pa je bilo zoprno, ker je bila luknja za srečne poražence zelo majhna, ker so bili denimo trije zelo dobri pari, potem ko so se nekateri najboljši odpovedali kvalifikacijskemu skoku. Glede na to, kako skačem v tej sezoni, mi bo tokrat vseeno, s kom bom pristal v paru, le s Slovencem se ne bi želel pomeriti,« pred današnjimi kvalifikacijami razmišlja Damjan, ki si je po Engelbergu vzel daljši tekmovalni premor in je izpustil državno prvenstvo ter ta čas raje povsem posvetil družini. Ta ga bo spremljala tudi na novoletni turneji, zanj pa bo dodatna spodbuda, da bo to prva tekma, na kateri bo njegova hčerka razumela, kaj se dogaja.