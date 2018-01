Cologni četrtič Tour de Ski

A. V.

Val di Fiemme - Švicarski smučarski tekač Dario Cologna je četrtič v karieri zmagovalec novoletne turneje Tour de Ski. Na današnji zadnji preizkušnji, devetkilometrskem zasledovanju v dolini Fiemme, je Cologna ubranil vodstvo, ki si ga je pritekel v prejšnjih dneh. Drugouvrščenega Norvežana Martina Johnsruda Sundbyja je premagal za 1:26,5 minute.

Cologna je bil na Tour de Ski najboljši že v letih 2009, 2011 in 2012.

Na tretjem mestu je končal Kanadčan Alex Harvey.

Branilec naslova na novoletni turneji, Rus Sergej Ustjugov, ki je bil pred današnjo tekmo na tretjem mestu, zasledovalne preizkušnje ni startal. Za to se je odločil zaradi bolečin v hrbtu. Težave ima od četrtka, ko je padel v Oberstdorfu.

V skupnem seštevku svetovnega pokala vodi Sundby z 875 točkami, Cologna jih ima 807.

Izidi, Tour de Ski, 6. etapa:

- moški, 9 km prosto, končni vrstni red Tour de Ski:

1. Dario Cologna (Švi) 28:52,1

2. Martin Johnsrud Sundby (Nor) + 1:26,5

3. Alex Harvey (Kan) 1:30,6

4. Aleksej Poltoranin (Kaz) 1:41,7

5. Christer Holund (Nor) 2:17,8

6. Aleksander Bolšunov (Rus) 3:09,7

7. Jean Marc Gaillard (Fra) 3:16,7

8. Daniel Rickardsson (Šve) 3:20,8

9. Aleksej Červotkin (Rus) 3:33,5

10. Andrej Larkov (Rus) 3:37,8

...

- skupni seštevek svetovnega pokala (po 18. tekmi od 31):

1. Martin Johnsrud Sundby (Nor) 875

2. Dario Cologna (Švi) 807

3. Alex Harvey (Kan) 780

4. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 752

5. Aleksander Bolšunov (Rus) 710

6. Hans Christer Holund (Nor) 638

7. Maurice Manificat (Fra) 629

8. Aleksej Poltoranin (Kaz) 556

9. Sergej Ustjugov (Rus) 525

10. Aleksej Červotkin (Rus) 467

...

Wengovi drugič zapored Tour de Ski

Norveška smučarska tekačica Heidi Weng je zmagovalka novoletne turneje Tour de Ski. Na zadnji, šesti etapi, ki se je tradicionalno preko devetih kilometrov vzpela na Alpe Cermis, je Wengova že hitro ujela rojakinjo Ingvild Flugstad Oestberg in na vrh prišla z 48 sekundami prednosti.

Wengova je pred današnjo zadnjo etapo za rojakinjo po včerajšnji zmagi na 10 km klasično zaostajala le 1,8 sekunde, na vzponu pa ni imela večjih težav za naskok na prvo mesto. Po lanski sezoni je to zanjo druga zaporedna zmaga na tem tekmovanju, prej je bila trikrat tretja.

Drugo mesto je osvojila Oestbergova, tretjeuvrščena Američanka Jessica Diggins pa je zaostala že poltretjo minuto. Slovenke turneje niso končale, še najdlje je vztrajala Anamarija Lampič, ki pa je po klasičnem sprintu v Oberstdorfu predčasno zaključila tekmovanje.

Izidi, Tour de Ski, 6. etapa:

- ženske, 9 km prosto, končni vrstni red Tour de Ski:

1. Heidi Weng (Nor) 32:13,3

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) + 48,5

3. Jessica Diggins (ZDA) 2:23,2

4. Krista Paermaekoski (Fin) 2:57,7

5. Teresa Stadlober (Avt) 3:09,4

6. Kerttu Niskanen (Fin) 4:17,0

7. Anastazija Sedova (Rus) 4:49,6

8. Nathalie von Siebenthal (Švi) 4:56,1

9. Sadie Bjoernsen (ZDA) 6:15,0

10. Stefanie Böhler (Nem) 6:41,1

- skupni seštevek svetovnega pokala (po 18. tekmi od 31):

1. Heidi Weng (Nor) 1154 točk

2. Ingvild Flugstad Oestberg (Nor) 1087

3. Jessica Diggins (ZDA) 776

4. Krista Paermaekoski (Fin) 713

5. Teresa Stadlober (Avt) 637

6. Charlotte Kalla (Šve) 610

7. Sadie Bjoernsen (ZDA) 578

8. Marit Bjoergen (Nor) 493

9. Kerttu Niskanen (Fin) 492

10. Ragnhild Haga (Nor) 480

...

49. Anamarija Lampič (Slo) 45

58. Katja Višnar (Slo) 31

68. Vesna Fabjan (Slo) 14

75. Alenka Čebašek (Slo) 9