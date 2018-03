Damjanu srce nekoliko prehitro bije, v Domnu se počasi nabira jeza (FOTO + VIDEO)

J. P., N. Gr.

Planica – Drugi dan finala skakalne sezone svetovnega pokala v Planici je že zgodaj odprla serija za trening, osrednja preizkušnja pa so bile dopoldanske kvalifikacije, na katerih je bilo v konkurenci 69 letalcev tudi trinajst slovenskih orlov. Večinoma so svoje delo opravili z odliko, brez nastopa na jutrišnji prvi od dveh posamičnih preizkušenj (z začetkom ob 15. uri) so ostali le trije: Tilen Bartol in Domen Prevc, ki sta merila najvišje, ter Nejc Dežman. Preostalih deset letalcev iz jate Gorana Janusa je bilo pred več kot 13.000 gledalci uspešnih, najvišje je v kvalifikacijah z drugim mestom posegel Anže Semenič, ki je jadral kar 234 metrov daleč.

Zasedel je drugo mesto in se moral prikloniti zgolj Norvežanu Johannu Andreju Forfangu, ki je tako v seriji za trening kot v kvalifikacijah zmogel identično daljavo, 241 metrov. Zgodaj dopoldne je bil najdaljši, v kvalifikacijah pač ne, saj je še mnogo dlje poneslo Avstrijca Gregorja Schlierenzauerja. Izkoristil je izjemno ugodne zračne razmere in vpisal sanjsko daljavo 253.5 metra, kar je izenačenje lanskega svetovnega rekorda rojaka Stefana Krafta, vendar pa je po doskoku z rokami oplazil po smučini. Med junaki serije je bil tudi Robert Kranjec, ki je postal prvi Zemljan, ki je dvestokrat poletel vsaj 200 metrov daleč. Pristal je pri 238 metrih.

Vzdušje v Planici je fenomenalno

Anže Semenič je bil po drugem izidu kvalifikacij zadovoljen: »Na Norveškem ni bilo od mene nič posebnega in danes sem se spraševal, kaj bo, a sem na srečo pokazal dobre skoke. V Vikersundu v kvalifikacijah moj skok ni bil slab, imel sem smolo z razmerami in nisem bil suveren čez prelet. Danes sem v mojem počepu 'vse višje nastavil' in sem veliko lepše pršel na odrivno mizo. V Willingenu sem bil dvakrat 15., nato pa je forma padala; na OI se nikakor nisem znašel, na norveško turnejo sem šel bolan. Vse se je nabralo in skoki so bili vse slabši. Na srečo sem se pozdravil in pred domačo publiko napravil dva dobra poleta in sem res užival.«

Razpoložen je bil tudi Damjan: »Na treningu me je zavrtelo, v kvalifikacijah tudi, to ni najboljše, nisem najmlajši, mi je srce začelo malo prehitro delati ... Rad bi imel bolj stabilne skoke. Sicer je vzdušje v Planici fenomenalno, noro in res zelo dobro. Poleg tega se je za Slovenijo tekma začela odlično, posebej Tepeš in Kranjec, ki letos sploh še nista imela možnosti leteti, sta danes to storila odlično.«

Schlierenzauer kljub temu, da se mu je svetovni rekord izmuznil, ni bil preveč razočaran: »Bilo je izjemno, posebej občutek v zraku, to je res poseben občutek. Bil sem visoko v zraku in bilo je res izvrstno, ko sem letel. Toda vedno je težko v takih primerih pristati. Vedel sem, ko sem začel leteti, da bo šlo daleč. Moral pa sem se boriti, da nisem padel. Svetovnega rekorda ni vedno lahko doseči, moraš imeti tudi srečo. V Planici bi se ga dalo doseči, toda krivulja letalnice bi morala biti malo drugačna. Toda zame je ta današnji dosežek izvrsten.«

Najprej žalosten, nato se je nabrala jeza

Nekateri so šli z osmega zaleta, pa so dobili minus 20 za veter, jaz s sedmega pa sem dobil plus sedem. To je tri metre na sekundo hitrosti vetra, kar pa se na tej skakalnici zelo pozna. Bom videl, kako bo šlo do konca tedna. Gotovo bom še nastopil kot predskakalec, za ekipno tekmo pa bo določil Goran Janus. Takoj po skoku nisem bil jezen, jeza se po tekmi sedaj nabira, sprva sem bil bolj žalosten. Res polet ni bil idealen, vendar je bil podoben prvemu na treningu. Po njem sem bil tretji, potem pa v kvalifikacijah šele 53. in ne vem, če je bilo 50 mest razlike med obema skokoma. Takoj za mano je izpadel še Tande, pa je imel malo boljše razmere. Lahko bi počakali, 15 minut premora naredili, da se vidi, če se bodo razmere uredile, ali pa bi kvalifikacije prestavili na soboto. Toda to je treba sprejeti, to je šport v naravi, je bil razočaran veliki osmoljenec Domen Prevc.

Potek serije za trening

Že prvi poleti za trening so nakazali, da bo danes najboljše neslo nevarno daleč. Serijo je z 207.5 metra odprl Cene Prevc, tik za njim pa je Žiga Jelar jadral kar 230 metrov daleč in žirijo takoj prisilil v znižanje zaletišča z desetega na osmo mesto. A niti to ni moglo preprečiti rojenemu letalcu Juriju Tepešu, za katerim je sicer sezona za v pozabo, da ne bi potegnil skoraj tako daleč kot Jelar (229.5 metra), čeprav s precej nižjo zaletno hitrostjo. Takoj za njim so dvestometrsko znamko preleteli še drugi veteran Robert Kranjec (211 metrov), Bor Pavlovčič (204) in Tomaž Naglič (220), ni pa se posrečilo Anžetu Lanišku, ki je pristal pri 187.5 metra. Po nastopu 27. letalca, Italijana Sebastiana Colloreda, je žirija serijo za trening zaradi premočnega vetra prekinila za četrt ure.

Ko se je ozračje dovolj umirilo, je Nejc Dežman potegnil do 210 metrov, Jernej Damjan pa dvestotice ni dosegel (193.5 metra). Najdaljši slovenski poskus dotlej se je posrečil Anžetu Semeniču, ki je pristal pri 236 metrih, takoj za njim so zaletišče spustili za še eno mesto in Tilen Bartol je bil meter in pol krajši. Pred najboljšimi se je žirija rigorozno odločila in rampo še znižala na peto zaletišče, tako da je Peter Prevc zmogel 227 metrov, njegov mlajši brat Domen pa je bil pet metrov in pol daljši. Če bi bile to kvalifikacije, bi od domačih orlov brez tekme ostala Cene Prevc in Anže Lanišek.

Najdlje, kar 241 metrov, je z osmega zaletišča jadral Norvežan Johann Andre Forfang, le meter krajši je bil japonski fosil Noriaki Kasai, toda s petega zaletnega mesta. Z upoštevanjem vetrovne izravnave se je najboljši dosežek v seriji za trening sicer posrečil najprepričljivejšemu skakalcu zime, Pojaku Kamilu Stochu (238.5 metra), ki je imel v zraku nekoliko manj ugodne razmere (205,1 točke). Domen Prevc je vpisal tretji dosežek treninga, Peter šestega, Bartol devetega, Semenič dvanajstega in Tepeš štirinajstega.



Že danes je pod Poncami gneča. Foto: Voranc Vogel/Delo

POTEK KVALIFIKACIJ

V izjemnem vzdušju, že danes je bila pod Poncami nepopisna gneča več kot 13.000 navijačev, je kvalifikacije za jutrišnjo popoldansko preizkušnjo (s štartom ob 15. uri) odprl nacionalni paket šestih slovenskih orlov, ki so se v tej sezoni bolj ali manj brusili v celinskem pokalu. Vsi so bili z osmega zaletnega mesta izjemno uspešni, trije so tudi popravili osebne rekorde: najprej je Cene Prevc potegnil 226.5 metra daleč, nato Bor Pavlovčič 214.5 metra, Tomaž Naglič pa 222 metrov. Prepričljiv je bil tudi Žiga Jelar (222.5 metra), ki je svojo najboljšo znamko v karieri (230 metrov) vpisal že v seriji za trening.

Zares pa sta navdušila oba prekaljena mačka, ki se z olimpijsko sezono res ne moreta pohvaliti, sta pa oba rojena letalca in v Planici vselej tekmujeta kot prerojena. Jurij Tepeš je doskočil pri 235.5 metra, Robert Kranjec pa celo pri 238 metrih, kar je bil njegov jubilejni dvestoti polet prek dvestometrske znamke. Leteči Kranjčan vodstva sicer zaradi slabših ocen in predvsem večjega vetrovnega odbitka ni prevzel, sta pa oba z Jurijem dolgo časa kraljevala pri vrhu uvrščenih, takoj za njima je bil še Naglič. Pred nastopom Švicarja Andreasa Schulerja s številko 17 je nemirno ozračje za kratko prekinilo serijo.

Ko je 230 metrov za rep ujel Švicar Gregor Deschwanden, je žirijo prepričal, da je zaletišče spustila za dve mesti, z osmega na šesto. Trenutek pozneje je planiškemu avditoriju zastal dih, saj je takoj po odskoku v zraku grdo zasukalo Italijana Roberta Dellasego, ki pa je z ogromno sreče pristal na nogah pri 88 metrih in jo odnesel brez padca in poškodb. Povsem drugačno predstavo pa je pokazal izkušeni avstrijski maček Gregor Schlierenzauer, ki je jadral in jadral ter pristal šele pri 253.5 metra, kar bi bila izenačitev svetovnega rekorda, če bi mojstrski polet dokončal brez dotika. Pa ga ni, vseeno je prevzel vodstvo in tam dolgo ostal, kljub slabim sodniškim ocenam in ogromnemu vetrovnemu odbitku (-26,9).

»Schlieri« je v odličnih razmerah za skakanje nagnal strah v kosti tekmovalni žiriji, ki je nemudoma ponovno potegnila ročno zavoro in štartno rampo spustila še za dve mesti, na četrto. Takoj za njim je Anže Lanišek preskočil dvestotico (204 metre), manj uspešen pa je bil Nejc Dežman, ki je s poskusom, dolgim 190.5 metra, že končal olimpijsko sezono. Jernej Damjan, ki se pred tem na treningu ni izkazal, je pokazal pravi obraz, ko je bilo potrebno, in doskočil pri 223.5 metra, kar je tedaj zadostovalo za tretje mesto in že uvrstitev na jutrišnjo tekmo. Za vodilnim Avstrijcem je zaostal zgolj za 1,3 točke.



Četrtek je dan za kvalifikacije in najmlajše skakalne navijače. Foto: Voranc Vogel/Delo.

Je pa Schlierenzauerja (izenačil je lansko rekordno znamko Stefana Krafta iz Vikersunda) z vrha s številko 45 sklatil Japonec Rjoju Kobajaši s poletom, dolgim 229.5 metra. Vodstvo je prevzel za debelih deset točk, toda ne za dolgo, premoč je moral hitro priznati Poljaku Dawidu Kubackemu, ki je bil resda pet metrov krajši, toda s precej boljšo vetrovno izravnavo. Da so Norvežani nesporni specialisti za smučarske polete, je dokazal Johann Andre Forfang, ki je ponovil daljavo iz serije za trening (241 metrov) in se brez težav zavihtel na vrh s kar 15,7 točke naskoka pred Kubackim.

Podobno pogumno se je z odskočišča pognal Anže Semenič, ki je odlično izkoristil zračne razmere in vlekel kar 234 metrov daleč, kar ga je zanesljivo poneslo na drugo mesto, osem točk za Norvežanom. Ga je pa polomil Tilen Bartol, ki je moral na svoj nastop lep čas čakati, obenem je žirija ob poslabšanju vetrovnih razmer zaletišče dvignila za eno mesto, vseeno je doskočil že pri 188.5 metra in ostal brez nastopa na tekmi, v nasprotju z osmimi drugimi slovenskimi orli, ki so si že tedaj zagotovili udeležbo na jutrišnji preizkušnji. Pred nastopom predčasnega lastnika velikega globusa, Poljaka Kamila Stocha, je žirija prekinila kvalifikacije za nekaj minut in za nameček še dvignila štartno rampo za dve mesti.

Skočil je 226.5 metra in se brez težav prebil na tekmo, ravno tako Peter Prevc, ki pa je bržkone pričakoval večjo daljavo kot 214.5 metra, kar ga je ob pristanku uvrstilo na 21. mesto. Tudi tekmovalci za njim so vlekli podobno daleč in niso krojili vrha, Petrov (naj)mlajši brat Domen Prevc pa se je po kvalifikacijskem nastopu lahko le prijel za glavo. Po težavah v zraku ga je k smučini potegnilo že pri 188 metrih, s čimer je že tedaj ostal brez jutrišnje udeležbe. Na vrhu so bili zgolj še trije Norvežani. Prvi, svetovni prvak Daniel Andre Tande, je bil neprepričljiv, za pol metra je zgrešil dvestotico in s tem omogočil nastop na tekmi še desetemu Slovencu Pavlovčiču.

Robert Johansson je bil precej daljši (221 metrov), Andreas Stjernen pa je moral na svoj nastop čakati nekaj dolgih minut, nato pa za pol metra preskočil rojaka pred seboj in potrdil nastop na tekmi. Kvalifikacijske zmage se je tako veselil Forfang, najbližje mu je prišel Semenič, tretje mesto je zasedel Kubacki, vozovnice za petkovo preizkušnjo pa so ujeli še Damjan (14.), Tepeš (16.), Kranjec (21.), Peter Prevc (25.), Naglič (28.), Lanišek (32.), Cene Prevc (37.), Jelar (38.) in Pavlovčič (40.). Praznih rok so ostali Bartol (43.), Dežman (48.) in Domen Prevc (53.), ravno tako pa svetovni prvak Tande, ki mu je zmanjkalo sedem desetink točke.

Izidi kvalifikacij v Planici:

1. Johann Andre Forfang (Nor) 243,4 (241,0)

2. Anže Semenič (Slo) 235,3 (234,0)

3. Dawid Kubacki (Pol) 227,7 (224,5)

14. Jernej Damjan (Slo) 213,2 (223,5)

16. Jurij Tepeš (Slo) 210,5 (235,5)

21. Robert Kranjec (Slo) 203,4 (238,0)

25. Peter Prevc (Slo) 200,0 (214,5)

28. Tomaž Naglič (Slo) 198,8 (222,0)

32. Anže Lanišek (Slo) 195,7 (204,0)

37. Cene Prevc (Slo) 188,7 (226,5)

38. Žiga Jelar (Slo) 188,5 (222,5)

40. Bor Pavlovčič (Slo) 186,7 (214,5)

Prekratki za tekmo:

43. Tilen Bartol (Slo) 184,1 (188,5)

48. Nejc Dežman (Slo) 177,3 (190,5)

52. Domen Prevc (Slo) 173,1 (188,0)