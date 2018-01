Daša Grm uspešno skozi kratki program (VIDEO)

J. P.

Moskva - Včeraj se je z nastopi moških in športnih parov v kratkem programu v Rusiji začelo evropsko prvenstvo v umetnostnem drsanju, na katerem slovenske barve ponovno brani zgolj Daša Grm. Že danes dopoldne se je v kratkem programu zagnala v lov za preboj v prosti program, ki si ga zagotovi 24 tekmovalk, in bila pri tem uspešna. Prvi cilj - izboljšanje lanske uvrstitve v Ostravi, ko je prosti program zgrešila za dve mesti oziroma dve točki in pol - je torej že pod streho.

Šestindvajsetletna Celjanka si je za svoj kratki program prislužila sodniško oceno 47,40, s katero si je že precej pred koncem zagotovila napredovanje med 24 najboljših, naposled pa dosegla dvajseti rezultat. Prosti program za ženske bo na sporedu v soboto popoldne, Daša pa je bila doslej na evropskih prvenstvih najvišje leta 2011 v Bernu, ko je zasedla dvajseto mesto. Tedaj si je za kratki program zaslužila oceno 38,97, po prostem pa 73,57. Naslov evropske prvakinje (zadnjih dveh let) sicer brani 18-letna Rusinja Jevgenija Medvedjeva.