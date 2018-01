Deskanje na Rogli: Tim Mastnak za štiri stotinke ob polfinale

J. P.

Zreče - Po včerajšnjem prvem paralelnem veleslalomu deskarjev na snegu za svetovni pokal na Rogli, ki se je za slovenski tabor končal razmeroma uspešno z uvrstitvijo kariere Glorie Kotnik (4.) in osmim mestom Tima Mastnaka, je bila danes na istem prizorišču, na progi Jasa, prvič doslej na sporedu še druga veleslalomska preizkušnja.

Kvalifikacije so se za slovenski tabor razpletle še bolje kot včeraj, saj se je skoznje prebila trojica. Odlično predstavo je pokazal včerajšnji dolžnik Žan Košir, ki je bil že po prvem kvalifikacijskem nastopu na rdeči progi najhitrejši, tudi v drugo je zadržal malenkost prednosti pred vso konkurenco in je lahko v finalnih obračunih izbiral progo, na kateri bo tekmoval.

Žan je prvega zasledovalca, Francoza Sylvaina Dufourja, odpravil za pičli dve stotinki, ostali tekmeci so zamujali že četrt sekunde ali več. V osmini finala ga je čakal slovenski obračun s Timom Mastnakom, ki je izločilne boje ujel kot zadnji, na 16. mestu kvalifikacij je za Tržičanom zaostal 89 stotink. To je že vnaprej pomenilo, da je imela Slovenija zagotovo vsaj enega četrtfinalista.

Slovenski obračun je bil tesen in napet. S štarta se je bolje pognal Košir, ki je na Rogli že štirikrat stal na zmagovalnem odru, ni pa še zmagal. V spodnjem delu mu je opazno zmanjkalo sape, Tim pa je z odlično linijo švignil mimo in rojaka pustil za seboj za pičlih sedem stotink. S tem je vsaj ponovil sobotni dosežek, ko je bil osmi.

Toda kakor mu je šel v osmini finala ples stotink na roke, mu v četrtfinalu ni šel. Njegov tekmec, prekaljeni Avstrijec Benjamin Karl, je izbral rdečo progo, v finišu so odločali centimetri, Slovenec je bil prepočasen le za štiri stotinke, s čimer je spet zasedel osmo mesto. V uteho mu je lahko bilo, da ga je izločil poznejši zmagovalec, ki se je po poškodbi v karavano vrnil šele pred dvema tednoma v Lackenhofu.

Napaka Marguča stala osmine finala

Na drugo kvalifikacijsko progo je šel tudi drugouvrščeni junak Lackenhofa Rok Marguč, ki pa je bil po napaki v spodnjem delu na 21. mestu nekoliko prekratek (za 22 stotink), s čimer je še drugič v dveh dneh ostal praznih rok. Četrti slovenski zastopnik Jure Hafner je obtičal že na prvi progi, za drugi nastop mu je zmanjkalo nekaj stotink.

Zato pa je bila še drugič zapovrstjo uspešna Gloria Kotnik, ki ji včeraj ni veliko zmanjkalo do stopničk, danes pa je bila na prvi progi kvalifikacij celo najhitrejša. V drugo je bila nekoliko previdnejša, kar je še vedno zadostovalo za deseti čas in zaostanek 58 stotink za najprepričljivejšo Avstrijko Julio Dujmovits. V osmini finala jo je čakala njena rojakinja Sabine Schöffmann, ki je lahko izbirala progo. Gloria je bila za četrtfinale prepočasna za 16 stotink.

Preostali dve mladi Slovenki sta predvsem nabirali izkušnje na tekmah najvišje ravni. Domačinka iz Slovenskih Konjic Iva Polanec in Sara Goltes sta s precejšnjima zaostankoma končali ena za drugo, na 45. in 46. mestu. Nastopu na današnji tekmi se je odpovedala včerajšnja (in štirikratna zaporedna zmagovalka), vsestranska Čehinja Ester Ledecka, ki se je prehladila in ni želela ničesar tvegati.

