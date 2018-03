Do Trondheima z reprezentanco Zajc, v Vikersundu pa Domen Prevc

N. Gr.

Ljubljana - Pred smučarskimi skakalci so še zadnji trije tedni svetovnega pokala, kjer bo ritem neizprosen. Najprej jih že ta konec tedna čaka norveška turneja raw air. V desetih dneh skakalce čakajo tekme v Oslu, Lillehamerju, Trondheimu in Vikersundu za konec, turneja bo velik zalogaj tako fizično kot logistično, saj so skoki na vrsti vsak dan.

Peter Prevc je izpustil tekmi v Lahtiju minuli konec tedna in premor izkoristil za trening v domovini in pripravo na zaključek sezone. Slovenci se v Lahtiju niso pretirano izkazali, še najboljši je bil Jernej Damjan, Anže Lanišek, Nejc Dežman in Timi Zajc pa si pri Goranu Janusu in Nejcu Franku s skoki na Finskem niso pridobili kaj prida kredita.

Za zadnji del sezone bo moral tako Janus izbrati čim bolj razpoloženo reprezentanco, ki bo na Norveškem uspela dvigniti formo in poskrbeti, da bo zaključek sezone v Planici tudi letos za slovenske skakalce uspešen. Tekme na Norveškem in pod Poncami bodo morda zadnje tudi za Gorana Janusa na mestu trenerja slovenske reprezentance, o tem bodo na SZS odločali po koncu sezone.

Najprej je besedo na novinarski konferenci dobil trener ženske reprezentance Stane Baloh: »Vedeli smo, da bodo te stopničke enkrat prišle, ne zgodijo se same od sebe, Nika je bila že nekajkrat blizu, zdaj pa se je končno vse poklopilo. Lahko bi bila tudi druga, a bo za to še čas na naslednji tekmi. Zdaj nas čaka trening na 120-metrski skakalnici v Planici, v petek pa potujemo na tekmo v Oslo.«

»Že dolgo je dišalo po stopničkah, dvakrat sem bila blizu, zdaj pa mi je uspelo priti na to tretjo mesto, res sem bila zadovoljna. Skoki so bili zelo lepi, že od konca tekem na Japosnkem skačem dobro in upam, da bo šlo tako tudi naprej,« je povedala slavljenka Nika Križnar, ki praznuje 18. rojstni dan, v Rašnovu je prvič v karieri stopila na stopničke.

»V četrtek se odpravljamo na Norveško turnejo, potem nas čaka 10 dni skokov vsak dan. Timi Zajc bo z nami do Trondheima, kjer bo sezono tudi končal, v Vikersundu ga bo zamenjal Domen Prevc,« pojasnjuje sestavo reprezentance Goran Janus.

»Po toliko letih že vem, da je konec kar blizu, zato poizkušam uživati na vsaki tekmi posebej. Za Planico si želim le, da ne bi deževalo,« je sproščeno deloval Jernej Damjan.

»Na skakalnici sem se želel predvsem sprostiti, upam, da se bo na Norveškem zgodilo kaj posebnega, a ne želim preveč pričakovati. Bomo videli,« je po premoru in treningu povedal Peter Prevc.