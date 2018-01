Dober nastop Slovencev v kvalifikacijah Dresdna

Štiri slovenke in dva Slovenca so se prebili v izločilne boje šprinta v prosti tehniki v Dresdnu.

N. Gr., STA

Dresden - Na prizorišču tekem svetovnega pokala v teku na smučeh v nemškem Dresdnu so se v izločilne boje sprinta v prosti tehniki zelo zanesljivo prebile vse slovenske tekmovalke. Najboljša v kvalifikacijah je bila Alenka Čebašek na sedmem mestu. Prvič letos bosta v četrtfinalu nastopila tudi dva slovenska predstavnika.

V Dresdnu so na 1,2 km dolgi progi ob reki Labi dekleta tekla prvič, potem ko je bil prej mestni sprint v Nemčiji mnogo let na sporedu v Düsseldorfu. Tradicionalno mestno tekmo so Nemci zdaj prestavili ob reko Labo, kjer so Slovenke z odliko opravile s kvalifikacijami sprinta v prosti tehniki. Alenka Čebašek je bila najboljša, sedma z zaostankom 1,53 sekunde za zmagovalko Hanno Falk s Švedske (2:06,34). Deveta je bila Nika Razinger (+1,79), tik za njo je končala izkušena Katja Višnar (+1,85), ki je med prazniki nekaj dni tudi premagovala bolezen. Zanesljivo se je v izločilne boje prebila tudi četrta Slovenka, Vesna Fabjan, ki je zasedla 21. mesto (+3,68).

Prvič sta se v izločilne boje prebila Janez Lampič in Miha Šimenc. Lampič je zasedel 12. mesto z zaostankom 3,77 za zmagovalcem iz Francije, Lucasom Chanavatom (1:50,42). Na enako dolgi progi kot so tekmovala dekleta, je Šimenc za Francozom na 24. mestu zaostal 5,36 sekund. S tekmovanjem sta kot edina v kvalifikacijah končala Luka Prosen na 36. mestu (+6,83), do trideseterice mu je zmanjkalo 9 desetink sekunde, in Miha Dolar na 58. mestu (+9,98).

Izločilni boji se bodo začeli ob 12.20.