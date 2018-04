Dokončno slovo »Kralja biatlona«

J. P.

Oslo - Potem ko je ostal brez nastopa na zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu, ki bi bile zanj že sedme, se je norveški biatlonski zvezdnik in nekdanji smučarski tekač Ole Einar Bjørndalen odločil pri 44 letih zapečatiti dolgo in zelo uspešno športno pot, med katero je dvajsetkrat postal svetovni prvak (prvič leta 1998 na Pokljuki in zadnjič predlani v domačem Oslu) in osemkrat olimpijski zmagovalec, šestkrat pa si je prilastil tudi veliki kristalni globus za najboljšega v svetovnem pokalu.

Srčna aritmija

Danes je vidno ganjen in s solzami v očeh sedmi sili najavil, da bo biatlonsko opremo za vekomaj pospravil v kot: »Z veseljem bi to zgodbo podaljšal še za nekaj let, a je bila ta olimpijska sezona zagotovo zadnja v moji karieri. Motivacije mi ni zmanjkalo, šport ostaja moje največje veselje, v njem še vedno uživam. Na žalost pa mi zdravje ne dopušča več skrajnih naporov.« Novinarjem je ob tem pojasnil, da ga od priprav na nedavno končano sezono naprej muči srčna aritmija, poroča STA.

Čas za družino

Zdaj bo imel, kot zatrjuje sam, več časa zase in za družino - z Belorusinjo Darjo Domračevo, ravno tako vrhunsko biatlonko in štirikratno olimpijsko zmagovalko, imata namreč enoinpolletno hčerko Xenio. Današnja najava tekmovalne upokojitve ni njegova prva doslej, podobno je napovedal že po uspešni olimpijski zimi 2013/14, ko se je iz Sočija vrnil z dvema odličjema najžlahtnejšega leska, vendar pa si je tedaj premislil. V svetovnem pokalu, v katerem je tekmoval od davnega 18. marca 1993, je nastopil na 514 biatlonskih in 20 tekaških preizkušnjah in se veselil 95 posamičnih biatlonskih in ene tekaške zmage.