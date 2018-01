Domače slavje na mestni tekmi preprečil Švicar

Stockholm – Norveška smučarka Nina Haver Løseth in Švicar Ramon Zenhäusern sta zmagovalca paralelne mestne tekme v švedski prestolnici. Prvi mož zime Marcel Hirscher je izpadel v četrtfinalu, izločil ga je Švicar Luca Ärni.



Mednarodna smučarska zveza (FIS) se trudi, da bi z mestnimi paralelnimi tekmami pritegnila več pozornosti javnosti, na zadnjem postajališču pred začetkom olimpijskih iger, v Stockholmu, ji je danes to uspelo. Vendar pa mnogi tekmovalci in smučarski strokovnjaki v dvobojih, s katerimi postreže preizkušnja na kratki razdalji, ne vidijo dodane vrednosti, pa tudi izpiljeno smučarsko znanje ne pride do izraza.



Zavoljo vrhunca sezone v Pjongčangu, ki se vse bolj bliža, so nekateri zvezdniki izpustili zadnjo tekmo pred olimpijskimi igrami. Med najboljšimi, denimo, ni bilo prve dame te zime, Američanke Mikaele Shiffrin.



Nina Haver Løseth je morala za svojo drugo zmago v karieri premagati Avstrijki Katharino Truppe in Bernadette Schild, v polfinalu je odpravila domačinko Frido Hansdotter, v finalu pa Wendy Holdener. Švicarka, ki ji gredo paralelne tekme dobro od nog, je v drugem finalnem dvoboju naredila veliko napako. Tretja je bila Petra Vlhova.

Zmagovalec v moški konkurenci Zenhäusern se je do premierne zmage v karieri prebil prek Italijana Stefana Grossa, Avstrijca Michaela Matta, Nemca Linusa Strasserja, v zadnjem koraku pa je – presenetljivo – premagal Šveda Andreja Myhrerja, zmagovalca paralelne tekme v Oslu, in preprečil domače slavje.



Meto na MSP udaril količek



Medtem ko se slovenske smučarke in smučarji pripravljajo na odhod v Korejo, se njihova najmlajša kolegica, 19-letna Meta Hrovat, dokazuje na mladinskem svetovnem prvenstvu v Švici. Tretjeuvrščeno s tekme za svetovni pokal v Lenzerheide je na prvi progi včerajšnjega veleslaloma v mladinski konkurenci v Davosu udaril količek v golenico. Kranjskogorka jo je odnesla z bolečinami in kakšno modrico, na srečo pa brez poškodbe.