Druga zmaga Jureta Aleša v petih dneh

Sugarbush - Slovenski telemark smučar Jure Aleš je v življenjski formi, kar dokazuje tudi na tekmah svetovnega pokala onstran luže. Karavana se je iz Woodstocka preselila v še eno ameriško smučarsko središče Sugarbush, ki je danes najprej gostil kraljevsko disciplino, klasik, Jure pa si je konkurenco prvič pokoril tudi v njej! Tako je 22-letni Gorenjec še petič na zadnjih šestih preizkušnjah končal na stopničkah, zmagal pa drugič, po šprintu minuli konec tedna na progi Suicide Six.

Za seboj je pustil tri močne švicarske izzivalce, za 22 stotink tudi vodilnega v svetovnem pokalu Nicolasa Michela, pa tudi svetovnega prvaka v tej disciplini Stefana Mattra in zmagovalca 16 tekem svetovnega pokala Bastiena Dayerja. Da je bil družinski uspeh popoln, je poskrbel še Juretov starejši brat Sašo, ki je zaokrožil petnajsterico in se tako razveselil drugega najboljšega dosežka te zime. Jutri bo v Sugarbushu na sporedu šprint in v petek še paralelni šprint.

»Proga je bila povsem ledena, kar mi običajno ne usteza najbolj, tokrat pa na njej nisem delal prevelikih napak. Šlo je zelo na tesno, na dveminutni progi je tretjeuvrščeni zaostal za zgolj 29 stotink. V smučanju sicer nisem imel kakih skrajno dobrih občutkov, vendar pa si nisem privoščil večje napake. Na teku pa sem se počutil močnega, dal sem vse od sebe in izšlo se je. Tudi vhodi na tek so bili zelo hitri, prehodi med veleslalomom in tekom so se mi zelo dobro posrečili, s seboj sem vzel dovolj hitrosti,« je opravljeno zadovoljno ocenil Jure Aleš.