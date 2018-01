Eckhoffova končno spet pokazala pravi obraz, Slovenke praznih rok

Nobena od treh slovenskih biatlonk se v šprintu ni dokopala do točk niti do vstopnic za zasledovalno preizkušnjo.

J. P.

Anterselva - Biatlonska karavana se je, na generalko pred olimpijskimi igrami v Pjongčangu, preselila v italijansko Anterselvo, kjer jo do nedelje čaka šesta postaja sezone svetovnega pokala. Danes so se dekleta pomerila v šprintu, prvič v tej zimi pa je navdušila 27-letna Norvežanka Tiril Eckhoff, ki pred tem v sezoni boljša kot 22. v posamičnih tekmah še ni bila, tokrat pa je vendarle umirila roko, pobelila vseh deset tarč in tudi v smučini pokazala svojo moč, saj je glavno izzivalko, Nemko Lauro Dahlmeier, najboljšo biatlonko prejšnje zime, pustila za seboj za dvanajst sekund, na zmagovalnem odru jima je družbo delala še Čehinja Veronika Vitkova, vsem trem roke niso zadrhtele.

V nasprotju z vodilnima v svetovnem pokalu, Kaiso Mäkäräinen in Anastazijo Kuzmino. Obe sta zgrešili kar po trikrat, Finka je zasedla 26., Slovakinja po 18. mesto. Norvežanka je zmagala petič v karieri na tej ravni tekmovanj in četrtič v šprintu. Brez točk in tudi brez nastopa v zasledovanju je ostala slovenska trojica: Anja Eržen je na 76. mestu dobro tekla, toda na strelišču trikrat sprožila v prazno; Urška Poje (81. mesto) je bila, ravno obratno, brezmadežna na strelski preprogi, a prepočasna v smučini; Polona Klemenčič (97.) pa je predvsem lovila izkušnje na najvišji ravni.

»Urška je vnovič pokrila vse tarče, a na progi ni bilo vse optimalno. Anja je v smučini opravila standardno, na strelišču pa so bili trije zgrešeni poskusi pač preveč. Polona nabira izkušnje. Želeli smo si eno tekmovalko na zasledovalni tekmi, škoda, da se nam ni posrečilo. Zdaj že lahko začnemo sklepne priprave za olimpijske igre,« je, nekoliko razočaran, strnil vtise glavni trener Tomaš Kos. Slovenskih ženskih nastopov je bilo tako v Italiji hitro konec. Klemenčičeva se vrača v domovino na nove tekme, preostali dve biatlonki bosta še nekaj dni trenirali na prizorišču. Jutri bo na sporedu še moški šprint z Jakovom Fakom, Klemnom Bauerjem, Miho Dovžanom in Mitjo Drinovcem.

IZIDI ŽENSKEGA ŠPRINTA (7,5 KM)

1. Tiril Eckhoff (Nor) 21:05,3 (0)

2. Laura Dahlmeier (Nem) + 12,0 (0)

3. Veronika Vitkova (Češ) 20,6 (0)

4. Darja Domračeva (Blr) 23,0 (1)

5. Anais Bescond (Fra) 26,6 (0)

6. Jekaterina Jurlova-Percht (Rus) 39,4 (0)

7. Dorothea Wierer (Ita) 40,0 (1)

8. Elisa Gasparin (Švi) 52,6 (0)

9. Franziska Hildebrand (Nem) 54,2 (0)

10. Denise Herrmann (Nem) 56,2 (2)

_______________________________

76. Anja Eržen (Slo) 2:52,7 (3)

81. Urška Poje (Slo) 3:11,6 (0)

97. Polona Klemenčič (Slo) 4:17,7 (3)