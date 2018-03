Ekipna tekma v Lahtiju: Zmaga nemške četverice, Slovenci brez Prevca šesti

N. Gr.

Lahti - Na ekipni tekmi v Lahtiju se je slovenska reprezentanca predstavila v postavi Nejc Dežman, Anže Lanišek, Tilen Bartol in Jernej Damjan, saj Peter Prevc na Finsko ni pripotoval, odločil se je za nekaj treninga v domovini. Slovenija je končala na šestem mestu, zmagali pa so Nemci, ki so vseh osem skokov opravili zelo dobro.

Norvežanom je zmago odnesel ponesrečen prvi skok Daniela Andre-Tandeja v prvi seriji, ko je pristal pri le 101 metru, a so na koncu vseeno končali na tretjem mestu, vse letošnje ekipne tekme so zaključili na stopničkah. Drugi so bili Poljaki, kjer je izstopal le odlični Kamil Stoch, ki je pred zaključkom svetovnega pokala, kjer brani rumeno majico vodilnega, v odlični formi.

»Kot kaže smo v drugi seriji res imeli magnet na 118 metrih, le Jernej je od naše četverice skočil malo dlje. Tudi moji skoki niso bili idealni. Rezerve so še, jutri jih bom poizkušal izkoristiti,« je po nastopih slovenskih skakalcev dejal povratnik na tekme najvišje ravni, Lanišek.

»Šesto mesto je danes, glede na včerajšnje skoke, naša realnost. Za zdaj sodimo sem. Fantje so delali napake, a za kaj več bi morali narediti osem res odličnih skokov. Danes bomo naredili analizo, pogovorili se bomo, nato pa je jutri nov dan, v katerega gremo z optimizmom,« je s severa sporočil trener Nejc Frank, ki nadomešča obolelega Gorana Janusa.

PRVA SERIJA

Prvi od Slovencev je skočil Anže Lanišek, ki je ob samih osemnajsticah pristal pri 121 metrih in pol, Slovenija pa trenutno za dobrih sedem točk zaostaja za Japonsko, po prvi skupini Slovenci zasedajo šesto mesto.

V drugi skupini je za Slovenijo skakal Nejc Dežman, ki je v tej sezoni v svetovnem pokalu nastopal na novoletni turneji in nazadnje v Willingenu, kjer je eno od posamičnih tekem končal na devetem mestu, tokrat pa je bil mnogo manj razpoložen. Ob rahlem vetru v hrbet je pristal še pred prvo rdečo črto pri 113 metrih in pol in še povečal zaostanek slovenske reprezentance.

Naslednji je bil na vrsti Tilen Bartol, ki prav tako ni navdušil. V podobnih razmerah kot Dežman je skočil še pol metra manj in zaostanek Slovenije se iz skoka v skok povečuje, trenutno vse kaže na slovensko šesto mesto po prvi seriji.

Kot zadnji je bled vtis iz prve serije poizkušal popraviti Jernej Damjan, s 121 metri se je približal dosežku Laniška, a tudi Damjan ni bil preveč zadovoljen in Slovenija še vedno zaostaja za Japonsko, prvo serijo bo končala na šestem mestu. Po prvi seriji so v vodstvu Nemci, drugi so po izvrstnem skoku Kamila Stocha Poljaki, tretji pa Avstrijci. V težavah so se po povsem ponesrečenem skoku Daniela Andre-Tandeja znašli Norvežani, ki so po prvi seriji na 5. mestu, tik pred Slovenijo.

DRUGA SERIJA

Lanišek je imel v drugi seriji v zraku nekaj težav, smuči so mu v drugem delu leta začele precej nihati in skok je moral zaključiti pri 118 metrih, Japonci pa imajo pred Slovenijo po petih skokih že več kot 40 točk prednosti. V prvi skupini je za daljavo dneva poskrbel Stefan Kraft, ki je pristal pri kar 131 metrih, v izteku že dolgo ni bil tako zadovoljen.

Dežman je na skakalnici v Lahtiju osvojil prve točke v svetovnem pokalu in ima nanjo lepe spomine, priklical jih je v drugi seriji in pristal pri 118 metrih in pol. V prid mu je šlo višje zaletišče, s svojim skokom pa je bil v izteku skakalnice precej bolj zadovoljen kot v prvi seriji. Avstrijcem kaže vse bolje, saj je dobro skočil tudi Gregor Schlierenzauer in pristal pri 124 metrih in pol. Tudi Marcusa Eisenbichlerja je odneslo do kar 130 metrov, a je imel ob doskoku ogromno težav in z desno roko podrsal po tleh, zato se je nemška prednost pred Avstrijci stopila na 18 točk.

Tudi Tilen Bartol je v drugi seriji dodal pet metrov in pol svojemu dosežku iz prvega skoka, a tudi s 118 metri in pol Slovenija ne bo kaj dosti pridobila, vse kaže na to, da bodo oslabljeni Slovenci končali na šestem mestu. Zadnji slovenski skok je opravil Jernej Damjan, v finalni seriji je pristal pri 120 metrih in pol in dokončal sila povprečno tekmo slovenske reprezentance, ki je ostala na končnem šestem mestu.

V boju za stopničke je Avstrijec Michael Hayboeck pristal pri 125 metrih, Norvežan Robert Johansson pa še meter in pol dlje in Norvežani so kljub slabemu prvemu skoku Tandeja (101 m) ekipno tekmo končali na stopničkah. Stoch je bil tudi v finalu odličen s 131 metri, a je bilo to dovolj le za drugo mesto, saj je Andreas Wellinger s 127 metri potrdil nemško zmago na ekipni tekmi v Lahtiju.

Lahti, ekipna tekma:

1. Nemčija 1124,5 točke

(Karl Geiger, Markus Eisenbichler, Richard Freitag, Andreas Wellinger)

2. Poljska 1113,2

(Maciej Kot, Stefan Hula, Dawid Kubacki, Kamil Stoch)

3. Norveška 1082,6

(Andreas Stjernen, Daniel Andre Tande, Johann Andre Forfang, Robert

Johansson)

4. Avstrija 1074,5

5. Japonska 1052,6

6. Slovenija 991,0

(Anže Lanišek, Nejc Dežman, Tilen Bartol, Jernej Damjan)

7. Švica 931,0

8. Rusija 833,1

Pokal narodov (po 21. od 31 tekem):

1. Norveška 4449

2. Nemčija 4290

3. Poljska 3764

4. Avstrija 2330

5. Slovenija 2060

6. Japonska 1749

7. Švica 744

8. Rusija 181