Ema Klinec pripravljena, da se ji odpre na Ljubnem

Ljubno – Skakalke so s petkovo serijo za trening in kvalifikacijami odprle skakalni praznik ob Savinji, kjer bo do nedelje vse v znamenju ženskega svetovnega pokala v smučarskih skokih. Med Slovenkami je bila najboljša Ema Klinec, ki s sezono ni zadovoljna, a pravi, da iz vsakega ponesrečenega skoka potegne nekaj dobrega.



V minuli sezoni najboljša slovenska skakalka je pred olimpijsko zimo dvakrat skočila na oder za zmagovalke in sezono sklenila kot sedma skakalka sveta. Pred aktualno skakalno sezono si je želela nov skok naprej, udeležila se je vseh tekem poletne skakalne turneje, na snegu pa ni našla pravih občutkov, šele minuli konec tedna v Zau je tekmo prvič končala v deseterici. »Moji skoki so bili pred selitvijo na Japonsko na zelo visoki ravni, a na tekmah tega nisem znala izkoristiti. Diskvalifikacija iz Sappora me je nekoliko vrgla iz tira, tudi v Zau pa v zahtevnih razmerah ni bilo lahko. Rekla bi, da sem jim bila v treh četrtinah kos, zadnjo četrtino pa moram pridobiti z delom na sebi in poskrbeti, da me v prihodnje drugačne razmere ne bodo več tako motile,« z doseženim na Japonskem ni bila najbolj zadovoljna Klinčeva, a hitro dodala: »Vsako tekmo, tudi če je rezultat slab, vzamem kot dobro izkušnjo in se iz nje poizkušam kaj naučiti.«



Vrhunec sezone pričakuje z mešanimi občutki, z Ljubnim pa doslej ni imela sreče. Lani je v Savinjski dolini skakala prvič, čeprav je že nekaj let del karavane svetovnega pokala, tudi Klinčevo je vzdušje ob izteku skakalnice prevzelo: »Tekma je bila res nora, takšno vzdušje ti požene adrenalin v kri, a zato priprava na tekmo ni nič drugačna kot pred drugimi postajami svetovnega pokala. Poizkušala bom ostati osredotočena le na svoje skoke, ostalo pa za nekaj časa potisniti v ozadje.«



Odlične kvalifikacije – kar osem Slovenk na tekmi



S tehniko skakanja, ki jo kaže na treningih, je Ema zaenkrat zadovoljna, čeprav rezultati na tekmah tega še ne potrjujejo. »Nastavki so zelo dobri, občutek imam, da je vse pripravljeno na to, da se mi končno odpre. Manjka mi predvsem več sproščenosti in samozavesti, da bo moj položaj bolj sproščen, posledično bodo tudi skoki izvedeni pravilno in z več energije,« je bila še pred tekmami v Ljubnem zmerno optimistična Klinčeva in to potrdila tudi v petkovih skokih. Najprej je v seriji za trening preletela 90 metrov, v kvalifikacijah je bila nato tri metre krajša, a je vseeno zasedla končno četrto mesto, zaostala je le za Katharino Althaus, Saro Takanaši in povratnico po poškodbi Danielo Iraschko-Stolz.



Varovanke Stena Baloha so zabeležile lep ekipni uspeh. Nika Križnar je s 86 metri kvalifikacije končala na sedmem mestu, na današnjo tekmo so se uvrstile še Špela Rogelj, Urša Bogataj, Jerneja Brecelj, Maja Vtič, Katra Komar in Katja Požun, ki bo v Ljubnem pred domačimi gledalci zaključila skakalno kariero.



Četrto mesto Eme Klinec je lepo povabilo gledalcem na sobotno in nedeljsko preizkušnjo v Ljubnem, prirediteljem gre na roko tudi dobra vremenska napoved, sneg na skakalnici bo kos tudi spomladanskim temperaturam. O rezultatih Klinčeva še ne želi govoriti. »Vedno je nehvaležno karkoli napovedovati, moji cilji so visoki, a jih moram prilagoditi trenutni ravni skakanja in razmerju moči,« se zaveda Kranjčanka, ki se je za konec ozrla še k bližajoči se preizkušnji v Pjongčangu. Generalki v Južni Koreji je končala na tretjem in četrtem mestu: »Lanskih rezultatov si ne ženem k srcu, letos se je marsikaj spremenilo in olimpijske igre bodo povsem drugačna tekma, ki bo zagotovo nekaj posebnega.«