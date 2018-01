Fak v zasledovanju tik za najboljšo deseterico

J. P.

Oberhof - Najuspešnejši slovenski biatlonec ta hip Jakov Fak v olimpijski sezoni svetovnega pokala še naprej niza odlične uvrstitve. Potem ko je v nemškem Oberhofu včeraj vpisal sedmi šprinterski rezultat, je bil na današnjem zasledovanju še po zadnjem, četrtem strelskem postanku v zelo dobrem položaju za (vsaj) ubranitev izhodišča, nato pa mu je v petem krogu v smučini - predvsem zavoljo nedavnih (prazničnih) zdravstvenih težav - malce zmanjkalo moči, vseeno pa je z enajstim mestom obdržal stik z najboljšimi. Za zmagovalcem je zaostal dobro minuto in pol, za četrtim mestom manj kot pol minute, za šestim pa zgolj slabih dvanajst sekund.

Vnovič je bil odličen na strelski preprogi, tokrat je stoje pobelil vseh deset tarč, enkrat je moral v kazenski krog zgolj na drugem ležečem postanku. Nekoliko pa ga je, enako kot že včeraj, posrkalo na tekaškem delu, njegov čas je bil za nekaj več minuto slabši kot pri najhitrejšem v smučini, Norvežanu Johannesu Thingnesu Bøju. Njemu je roka na preprogi kar trikrat zadrhtela, vseeno pa se je v cilju na drugem mestu na zgolj šest sekund približal zmagovalcu, Francozu Martinu Fourcadu, ki je skupno enkrat sprožil v prazno, po zadnjem streljanju pa si je - poniglavo - privoščil še obrat oziroma gesto, ki je ponazarjala: nihče mi nič ne more!

Fourcade, šestkratni dobitnik velikega kristalnega globusa in dvajsetkratni lastnik malega, obenem pa še enajstkratni svetovni prvak in dvakratni olimpijski zmagovalec, je pri 29 letih vpisal že 67. (posamično) zmago v svetovnem pokalu, četrto v olimpijski zimi in šesto na tem prizorišču, s čimer je zadržal najboljši položaj, ki si ga je zagotovil že z včerajšnjim špintom. Na stopničkah sta mu družbo delala brata Bø, tretji je bil starejši Tarjei. Nastopil je še drugi slovenski predstavnik Klemen Bauer, ki je napadal iz 39. izhodišča in ga tudi zadržal, s petimi zgrešenimi streli, od tega štirimi stoje, je zaostal skoraj štiri minute in se veselil novih dveh točk.

V ženski konkurenci je najboljši štartni položaj ubranila Slovakinja Anastazija Kuzmina, ki na strelišču - v nasprotju s prvimi tremi zasledovalkami - ni bila nezgrešljiva, nedotaknjeni je pustila dve tarči, vseeno pa si je celotno konkurenco prepričljivo pokorila za minuto ali več. Takoj za njo sta končali biatlonki, ki sta ogromno pridobili: Italijanka Dorothea Wierer je s 16. napredovala na drugo mesto, Ukrajinka Vita Semerenko, ki bo čez dva tedna praznovala 32. rojstni dan, pa z 22. na tretje. Slovenk ni bilo v konkurenci. Jutri bosta na četrti postaji olimpijske sezone na sporedu še obe štafeti, ženska ob 11.30 in moška tri ure pozneje.