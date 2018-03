Fak za konec sezone 11., Mäkäräinenova na zadnji tekmi do skupne zmage

A. V., STA

Jekaterinburg - Zmagi sta ostali doma, pri moških je slavil Maksim Cvetkov, pri ženskah pa Darja Domračeva. Edini slovenski udeleženec današnjih tekem Jakov Fak je bil 11. Pri ženskah si je danes končno skupno zmago zagotovila Finka Kaisa Mäkäräinen.

Rus Maksim Cvetkov je zmagovalec zadnje preizkušnje v sezoni 2017/18. Drugo mesto je z zaostankom slabih treh sekund osvojil Norvežan Erlend Bjoentegaard, tretje pa njegov rojak Johannes Thingnes Boe, ki je zaostal 16 sekund, a moral dvakrat tudi v kazenski krog.

Z 11. mestom na tekmi s skupinskim startom je lahko zadovoljen tudi Jakov Fak, nikakor pa ne z razpletom tekme. Najboljši slovenski biatlonec je povsem izven tekaške forme. S strelišča je šel po stoodstotno opravljeni nalogi celo kot tretji, za Cvetkovom in Bjoentegaardom. Za njim pa sta bila brata Johannes Thingnes ter Tarjei Boe. Ostali tekmovalci pa so zaostajali že 12 sekund in več.

V dobri tekaški formi bi se Fak pred leti z bratoma Boe zanesljivo spopadel za tretje mesto, morda bi bila dosegljiva tudi vodilna, ki sta imela slabih 10 sekund naskoka, v Sibiriji pa se je še enkrat videlo, da Fak v smučini ni konkurenčen. Do cilja je izgubil kar osem mest. Nemec Arnd Peiffer je bil od njega samo v zadnjem krogu hitrejši kar 30 sekund. Vseeno je Fak na koncu obdržal šesto mesto v skupnem seštevku.

Manjše presenečenje je bilo 19. mesto Francoza Martina Fourcada, ki je zabeležil najslabšo uvrstitev v sezoni, zgrešil je kar štiri točke, a se je Francoz že pred današnjo tekmo veselil sedmega naslova skupnega zmagovalca svetovnega pokala, že pred tem pa je v Pyeongchangu trikrat postal tudi olimpijski prvak.

"Pred začetkom je bilo veliko negotovosti, kar je pri meni povsem normalno, glede na to, da se vračaš nazaj in si eno zimo vseskozi bolan ter da enostavno svojega telesa razen v takem stanju ne poznaš. Da se v biatlonu spet vrneš v takšno stanje, da lahko tekmuješ na taki ravni, je težko. Po koncu sezone sem zelo vesel in zadovoljen, olimpijska kolajna pa je tako ali tako vrhunec in dokaz, da sem še vedno pri samem vrhu. Tudi skupna razvrstitev - ne glede na nekoliko slabše tekme po olimpijskih igrah - dokazuje, da je na koncu, ko se potegne črta pod celo sezono, to še vedno ožji svetovni vrh," je konec sezone pospremil Fak.

Pri ženskah je zadnja tekma odločala o skupni zmagi, kandidatki sta bili Finka Kaisa Mäkäräinen in domačinka iz Tjumna, ki nastopa s slovaškim potnim listom, Anastazija Kuzmina. Skupnega uspeha se je veselila Finka, ki je končala na šestem mestu, Kuzmina je po slabšem zadnjem streljanju in tretjim zgrešenim strelom padla na 11. mesto, kar je bilo premalo za skupni uspeh.

Na koncu sezone je Mäkäräinenova slavila z 822 točkami, Kuzmina jih ima 819, Domračeva pa 804. Za Finko je to tretja skupna zmaga v karieri, najboljša na svetu je bila 35-letna biatlonka že v sezonah 2010/11 in 2013/14. Kuzmina je lovila prvi kristalni globus v karieri.

Zadnjo tekmo je sicer dobila domačinka Darja Domračeva, drugo mesto je osvojila Slovakinja Paulina Fialkova (+ 1,8/1), tretja je bila Francozinja Anais Chevalier (+ 6,6/0). Slovenskih biatlonk v Tjumnu ni bilo na startu.