Ferkova si je pri padcu poškodovala koleno

Magnetna resonanca je pokazala natrgano notranjo stransko vez, medtem ko sta križna vez in meniskus ostala cela.

J. P.

Krvavec - Nova smola za slovensko alpsko smučanje. Potem ko se je olimpijska zima začela (Ilka Štuhec) in končala (Tina Robnik) s poškodbama, je že po koncu sezone svetovnega pokala kratko potegnila še vsestranska Maruša Ferk. Na današnji smukaški preizkušnji za državno prvenstvo na Krvavcu, ki so jo sicer pozneje zaradi slabega vremena odpovedali, si je namreč izkušena 29-letnica z Blejske Dobrave poškodovala levo koleno.

Večtedenska rehabilitacija

Takoj so jo prepeljali v UKC Ljubljana, kjer jo je pregledal dr. Anže Kristan. Opravila je tudi magnetno resonanco, ki je pokazala natrgano notranjo stransko vez, medtem ko sta - sreča v nesreči - križna vez in meniskus ostala cela. Ferkova, ki je pred tem na smukaškem treningu vpisala najboljši čas med Slovenkami, bo morala na večtedensko rehabilitacijo, ki se bo začela z jutrišnjim dnem. V zadnji sezoni se je Maruša enajstkrat dokopala do točk svetovnega pokala, najboljša - deseta - je bila v januarski kombinaciji v Lenzerheide.