Feuz odbil Svindalov napad na smukaški globus

Avstrijci do danes v olimpijski sezoni svetovnega pokala niso vpisali smukaške zmage, v Åreju so kar dvojno.

J. P.

Åre - Kar se avstrijskim alpskim smučarjem ni posrečilo prej v olimpijski sezoni svetovnega pokala, se jim je (in to celo dvakratno) na finalu v švedskem Åreju. Do stotinke enak čas sta namreč vpisala rojaka Matthias Mayer in Vincent Kriechmayr, ki sta se tako veselila prve avstrijske smukaške zmage v sezoni, za seboj pa sta za pičle štiri stotinke pustila tudi Švicarja Beata Feuza, ki je s tretjim mestom potrdil mali kristalni globus, ki je njegov prvi v karieri. Pred tekmo mu je bil še nevaren olimpijski zmagovalec in najhitrejši z včerajšnjega treninga, Norvežan Aksel Lund Svindal, ki je zaostajal za 60 točk, če bi hotel skupno mimo Feuza, pa bi moral danes zmagati. Pa ni, končal je na nehvaležnem četrtem mestu.

Deseterica v 44 stotinkah

Na progi, na kateri so lahko tekmovalci opravili en sam trening, saj so imeli prireditelji te dni ogromne težave z vetrom (tudi danes so premočni sunki začetek moške preizkušnje prestavili za dve uri in tri četrt), so bile razlike zares pičle. Prva šesterica je končala v treh desetinkah, deseterica v 44 stotinkah, petnajsterica, ki se je veselila točk, pa v zgolj 72 stotinkah. Manj kot sekundo je kot zadnji zaostal Italijan Christof Innerhofer na 18. mestu, dve mesti nižje pa je končal edini slovenski zastopnik Martin Čater. Za točke je bil prepočasen skoraj pol sekunde. Kljub temu, da je imel izjemno hitre smuči - obe merjenji hitrosti so ga uvrščale na rob deseterice -, pa je od enega do drugega vmesnega časa kopičil zamudo in naposled v cilju ugnal štiri tekmece.

Avstrijca na vrhu sta bila do stotinke poravnana. Foto: Marco Trovati/AP.

IZIDI

1. Matthias Mayer (Avs) 1:20,21

1. Vincent Kriechmayr (Avs) + 0,00

3. Beat Feuz (Švi) 0,04

4. Aksel Lund Svindal (Nor) 0,12

5. Thomas Dressen (Nem) 0,24

6. Maxence Muzaton (Fra) 0,30

7. Max Franz (Avs) 0,32

8. Johan Clarey (Fra) 0,42

9. Kjetil Jansrud (Nor) 0,43

10. Brice Roger (Fra) 0,44

20. Martin Čater (Slo) 1,19

Martin Čater je bil prepočasen za točke. Foto: Jonathan Nackstrand/AFP.