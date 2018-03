Filip Flisar brez četrtfinala

J. P.

Sunny Valley - Smučarski krosisti po zimskih olimpijskih igrah v Pjongčangu niso imeli časa za počitek, večina se jih je neposredno preselila v Rusijo na dve tekmi svetovnega pokala v tem koncu tedna v hitro rastočem zimskošportnem središču Sunny Valley na obronkih Južnega Urala. Karavana je kvalifikacije opravila že včeraj, dvakrat je bil uspešen tudi Filip Flisar, ki si je tako zagotovil udeležbo na obeh preizkušnjah, današnji in jutrišnji, ki se bo začela že ob 8. uri po slovenskem času.

Od štarta do cilja zadnji

Vendar pa je današnji nastop hitro končal. Ker je bil v kvalifikacijah šele 26., je na prvi stopnički izločilnih bojev, v osmini finala, padel v zelo zahtevno sedmo skupino, v kateri sta bila še odlična Francoza Francois Place in Arnaud Bovolenta (oba sta, enako kot 30-letni Mariborčan, v Pjongčangu končala v najboljši deseterici), in Rus Jevgenij Možajev, ki ga je najbolje izstrelilo s štarta in je vodil pri obeh merjenjih vmesnega časa, šele spodaj sta Francoza švignila mimo njega. Flisar si je hitro nabral večji zaostanek, bil pri vseh merjenjih zadnji, enako tudi v cilju, tako da je ostal brez četrtfinala.

IZIDI

1. Jonas Lenherr (Švi)

2. Kevin Drury (Kan)

3. Jean Frederic Chapuis (Fra)

4. Francois Place (Fra)

5. Paul Eckert (Nem)

6. Tim Hronek (Nem)

7. Igor Omelin (Rus)

8. Victor Öhling Norberg (Šve)

27. Filip Flisar (Slo)