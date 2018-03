Filip Flisar prvič v sezoni na stopničkah

J. P.

Sunny Valley - Prepoznavni slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je tik pred koncem »rešil« olimpijsko sezono svetovnega pokala, saj je na predzadnji postaji v ruskem Sunny Valleyju prvič v tej zimi stopil na zmagovalni oder. Zasedel je tretje mesto, s čimer se je petnajstič v karieri dokopal do stopničk na tekmah te ravni, prvič po kanadskem Blue Mt. lanskega marca. Do konca sezone bo imel zgolj še eno priložnost za dokazovanje, čez dva tedna na finalu v francoskem Megevu.

Po včerajšnjem 27. mestu, ki sedmouvrščenega z olimpijske preizkušnje v Pjongčangu seveda ni zadovoljilo, je imel 30-letni Mariborčan danes boljše izhodišče, saj si je z desetim kvalifikacijskim časom zagotovil tudi boljše štartne položaje v izločilnih bojih. Tako je v osmini finala vodil od štarta do cilja, ključen pa je bil četrtfinale, v katerem je bil še pri drugem merjenju vmesnega časa zadnji, nato pa z izjemno potezo v srednjem delu proge švignil mimo dveh Nemcev v polfinale.

V njem se je meril z Avstrijcem Thomasom Zangerlom in dvema Kanadčanoma, Kevinom Druryjem in olimpijskim zmagovalcem Bradyjem Lemanom. Filip je na štartu predse spustil zgolj Druryja, drugo mesto pa zadržal vse do cilja, kar je pomenilo, da se je sploh prvič v sezoni prebil v veliki finale. V njem je štartal z najslabše, rumene proge, ob njem so bili še Drury in Švicarja Jonas Lenherr, včerajšnji zmagovalec, in Armin Niederer. Podobno kot v polfinalu je Flisar začel najslabše in bil pri obeh vmesnih časih zadnji, nato pa iz zavetrja prehitel Niedererja in se vendarle razveselil prvih stopničk v zimi. Zmagal je Kevin Drury.

Izidi:

1. Kevin Drury (Kan)

2. Jonas Lenherr (Švi)

3. Filip Flisar (Slo)

4. Armin Niederer (Švi)

5. Paul Eckert (Nem)

6. Alex Fiva (Švi)

7. Brady Leman (Kan)

8. Thomas Zangerl (Avt)

...

- svetovni pokal, skupno (10 od 11):

1. Marc Bichofberger (Švi) 462

2. Jean Frederic Chapuis (Fra) 403

3. Kevin Drury (Kan) 398

4. Alex Fiva (Švi) 349

5. Sergej Ridzik (Rus) 325

...

20. Filip Flisar (Slo) 158