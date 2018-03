Planica: Stoch znova pokazal svoje mojstrstvo (FOTO)

Planica – Smučarski skakalci so se v Planici pomerili na predzadnji tekmi svetovnega pokala v tej sezoni. Zmagal je najboljši skakalec letošnje zime Kamil Stoch, ki je vodil že po prvi seriji, drugo mesto je Norveški priboril Johann Andre Forfang, tretji pa je bil Avstrijec Stefan Kraft, lanski zmagovalec svetovnega pokala.



Najboljši Slovenec je bil Robert Kranjec (412,7 točke), ki je v finalu napredoval na končno deseto mesto. Jurij Tepeš (411,1) je bil 12., Peter Prevc (404), ki je bil po polovici tekme osmi, je na koncu pristal na 15. mestu, Tomaž Naglič (400,5) je bil 17., Bor Pavlovčič (398,5) 18., Žiga Jelar (385,1) pa 24. Anže Semenič je bil po tekmi diskvalificiran, ker njegov dres ni bil dovolj prepusten.



Potek finalne serije



V finale se je uvrstilo sedem Slovencev: Petru Prevcu, ki je bil po prvi seriji osmi (227,5 m), so sledili 12. Anže Semenič (226,0 m), 14. Bor Pavlovčič (230,0 m), 15. Jurij Tepeš (225,0 m), 16. Tomaž Naglič (222,5 m), 20. Robert Kranjec (214,5 m) in 26. Žiga Jelar (210,5 m).



Začetek finalne serije je ponudil lepe, dolge polete: Američan Kevin Bickner je presegel 230 metrov, Jelar pa je dosežku iz prve serije dodal osem metrov. Še dlje, 232,5 m, je poletel Kranjec in za dvanajst točk prevzel vodstvo. Prehitel ga ni niti danes zelo razpoloženi Naglič, z 213 m eden krajših v finalu. Za dvojno slovensko vodstvo je poskrbel Tepeš (221 m), ki je za 1,6 točke zaostal za reprezentančnim kolegom. Kranjca je z vrha izrinil šele Anže Semenič, navijači pa so se lahko veselili treh domačih tekmovalcev na vrhu, kar je sicer kmalu spremenil Andreas Stjernen, ki je takoj za Semeničem prevzel vodstvo.



Norvežana sta nato prehitela njegov rojak Anders Fannemel in Nemec Richard Freitag, resno kandidaturo za stopničke pa je vložil Kraft, četrti po prvi seriji, ki je skokom 234,5 m prevzel vodstvo. Natanko isto daljavo je dosegel Forfang, ki je kot vodilni pričakal Stocha, ki je lovil svojo drugo planiško zmago. Trikratni olimpijski prvak je zdržal pritisk in zmagal, s čimer je le še potrdil nov veliki kristalni globus. Na četrtem mestu je končal Norvežan Robert Johannson, drugi po prvi seriji.





Poljski navijači so se lahko veselili že pred tekmo, saj si je Kamil Stoch pred planiškim finalom zagotovil veliki kristalni globus. Foto: Voranc Vogel/Delo

Potek prve serije



Tekmo je otvoril Cene Prevc in doskočil pri 184,5 m, precej bolje je nastop uspel Žigi Jelarju, ki je poletel 210,5 m. Pred nastopom Jurija Tepeša je zapihal močnejši veter in za nekaj časa prestavil nastop dvakratnega zmagovalca poletov pod Poncami. Čakanje ga ni zmotilo, saj je pristal pri 225 m. Takoj za njim je skočil Robert Kranjec: v zraku je imel precej nemirne smuči, a je vseeno »izvlekel« 214,5 m.



Če sta bila dolga poleta Kranjca in Tepeša pričakovana, je presenetil Bor Pavlovčič - z 230 m je krepko izboljšal osebni rekord. Uspešne nastope slovenske šesterice na začetku štartne liste je sklenil Tomaž Naglič z 222,5 m. Anže Lanišek je skočil 192,5 m.



Vodilni trije - Pavlovčič, Tepeš, Naglič - so na vrhu vztrajali zelo dolgo, vse je za mesto navzdol potisnil šele 17. nastopajoči, Japonec Junshiro Kobayashi, ki je bil pol metra daljši od Pavlovčiča, a je prejel skoraj deset točk več. Kot prvi je 240-metrsko znamko preskočil Johann Andre Forfang (242,5 m). Anže Semenič je pristal pri 226 m.



Kamil Stoch je vnovič pokazal, zakaj je najboljši skakalec zadnjega obdobja. Tokrat je poletel v dno planiške velikanke (245 m), imel nekaj težav ob doskoku, a vseeno prevzel vodstvo. Dobro je nastopil tudi slovenski šampion Peter Prevc (227,5 m). Žal se je nastop ponesrečil Jerneju Damjanu, letos najvišje uvrščenemu Slovencu v seštevku svetovnega pokala, ki je bil s 176,5 m najkrajši med vsemi na današnji tekmi.



Stocha z vrha niso uspeli sklatiti niti letos odlično letalno razpoloženi Norvežani in Avstrijec Stefan Kraft, najdaljši v poskusni seriji.



Vrstni red po polovici tekme: Kamil Stoch, Robert Johannson, Johann Andre Forfang, Stefan Kraft, Junshiro Kobayashi.



Kraft najdaljši v poskusni seriji



Danes se je dogajanje v Planici začelo s poskusno serijo ob 14. uri. Trije skakalci, Avstrijec Stefan Kraft ter Norvežana Johann Andre Forfang in Robert Johannson, so preleteli 230 metrov, od Slovencev je bil z 225,5 metri najdaljši Tomaž Naglič, najboljšo oceno pa prejel Peter Prevc, ki je bil z 220 metri na 9. mestu. Sledijo Anže Semenič 225,0, Robert Kranjec 224,0, Jernej Damjan 213,0, Bor Pavlovčič 211,0, Cene Prevc 200,0, Anže Lanišek 200,0, Žiga Jelar 181,0 in Jurij Tepeš 157,5 m. Ob 15. uri sledi prva tekmovalna serija današnje posamične tekme pod Poncami.



Domen Prevc izpadel v kvalifikacijah



Praznik smučarskega skakanja se je začel s skorajda popolnim četrtkom pod Poncami. Okrog 13.000 ljudi je v zimski idili in sončnem vremenu spremljalo dolge polete, tudi izenačen svetovni rekord Gregorja Schlierenzauerja s padcem, pri tem se je kar deset Slovencev prebilo na tekmo.



Včeraj kljub ekipnemu uspehu Slovencev ni bilo vse rožnato, saj je bil žrtev spremenljivih vetrovnih razmer tudi letos najboljši slovenski letalec Domen Prevc, ki je bil po kvalifikacijah zelo razočaran: »Skakal sem zelo dobro, zato je še toliko huje. Žirija bi lahko tudi počakala, in če se veter ne bi umiril, bi lahko kvalifikacije preložili pred petkovo tekmo, ko bodo razmere po napovedih boljše. Tako pač je, zdaj nimam kaj.«



Kranjec in Tepeš še znata leteti



Najboljši v četrtek med slovenskimi orli je bil Anže Semenič, ki je sicer po olimpijskih igrah zašel v obdobje slabše forme, a je na velikanki bratov Gorišek pokazal, zakaj je med najboljšimi letalci sveta. Gledalce, v četrtek so se pod Poncami zbrali predvsem otroci, sta navdušila tudi izkušena letalca Jurij Tepeš in Robert Kranjec, ki nista bila del reprezentance pred Planico, a sta kljub temu pokazala, da na domači velikanki še znata leteti. Predvsem Kranjec je dosegel poseben mejnik, saj je še 200. v karieri preletel 200-metrsko mejo, to mu je uspelo kot prvemu doslej.



Jutri tekmovalce čaka ekipna tekma, v nedeljo pa še finale svetovnega pokala, kjer ima pravico do nastopa le najboljša trideseterica.