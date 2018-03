Finale v Planici: Pod Poncami ob 14. uri začetek s poizkusno serijo (V ŽIVO) 

Planica – Praznik smučarskega skakanja se je začel s skorajda popolnim četrtkom pod Poncami. Okrog 13.000 ljudi je v zimski idili in sončnem vremenu spremljalo dolge polete, tudi izenačen svetovni rekord Gregorja Schlierenzauerja s padcem, pri tem se je kar deset Slovencev prebilo na tekmo.

Vse kljub temu ni bilo rožnato, saj je bil žrtev spremenljivih vetrovnih razmer tudi letos najboljši slovenski letalec Domen Prevc, ki je bil po kvalifikacijah zelo razočaran: »Skakal sem zelo dobro, zato je še toliko huje. Žirija bi lahko tudi počakala, in če se veter ne bi umiril, bi lahko kvalifikacije preložili pred petkovo tekmo, ko bodo razmere po napovedih boljše. Tako pač je, zdaj nimam kaj.«

Kranjec in Tepeš še znata leteti

Najboljši v četrtek med slovenskimi orli je bil Anže Semenič, ki je sicer po olimpijskih igrah zašel v obdobje slabše forme, a je na velikanki bratov Gorišek pokazal, zakaj je med najboljšimi letalci sveta. Gledalce, v četrtek so se pod Poncami zbrali predvsem otroci, sta navdušila tudi izkušena letalca Jurij Tepeš in Robert Kranjec, ki nista bila del reprezentance pred Planico, a sta kljub temu pokazala, da na domači velikanki še znata leteti. Predvsem Kranjec je dosegel poseben mejnik, saj je še 200. v karieri preletel 200-metrsko mejo, to mu je uspelo kot prvemu doslej.

Danes se dogajanje v Planici začenja s poskusno serijo ob 14. uri, ob 15. uri pa bo sledila prva tekmovalna serija današnje posamične tekme pod Poncami. Jutri tekmovalce čaka ekipna tekma, v nedeljo pa še finale svetovnega pokala, kjer ima pravico do nastopa le najboljša trideseterica.

Preden se odpravite v Planico, preberite tudi nekaj koristnih napotkov prirediteljev.