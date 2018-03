Finale v Planici: Že na preizkusu dvakrat prek 220 m (FOTO) 

Slovenski smučarski skakalci so v Planico odpotovali z vlakom in preizkusili letalnico bratov Gorišek.

N. Gr.

Ljubljana - Slovenska skakalna reprezentanca se je z vlakom podala na pot do Planice, vmes odgovarjala na novinarska vprašanja, v drugem delu dopoldneva pa so skakalci preizkusili letalnico bratov Gorišek. Zaradi vse močnejšega vetra so izvedli le eno serijo, Jan Kus in Blaž Pavlič pa sta pristala pri 222 metrih.

Precej optimizma Slovencem vlivajo poleti iz Vikersunda, a je neznank vseeno več kot v prejšnjih letih. Veliko je vprašanj tudi okrog prihodnosti Jurija Tepeša in Roberta Kranjca, predvsem nezadovoljni Tepeš je že pred dnevi napovedal, da bo na vlaku v Planico pojasnil, kaj se je dogajalo z njim v tej sezoni.

V Planici bo sicer na vrsti pester tekmovalni spored. Po današnjem preizkusu letalnice bodo jutri skakalci opravili s kvalifikacijami za petkovo tekmo, v petek pa bo šlo ob 15. uri s prvo tekmovalno serijo zares.

Zaradi Planice ne zmanjka motivacije

»Pred Planico so pričakovanja zagotovo visoka, sploh ko imaš za seboj tako slabo sezono, kot jo imam jaz, si želiš izkoristiti vsak trenutek in pokazati nekaj več. Dobro je, da je zadnja tekma na domačih tleh, da nam slučajno ne bi zmanjkalo motivacije še pred koncem sezone,« pravi Peter Prevc.

Robi Kranjec in Peter Prevc med pogovorom na vlaku. Foto: Roman Šipić/Delo

Tudi za kristalni globus v poletih

Odločali bodo tudi o zmagovalcu svetovnega pokala v poletih, kjer je med Slovenci po četrtem mestu v Vikersundu najvišje Domen Prevc, ki s 74 točkami zaostaja le za Norvežani Andreasom Stjernenom, Robertom Johanssonom in Danielom Andre Tandejem.

»Na prvih treh mestih so Norvežani, tretji je svetovni prvak, Domen jih bo težko prehitel, ni pa nemogoče. Norvežani so na letalnicah prvi favoriti petkove ekipne tekme, zadaj pa je skupaj več ekip, tudi naša. Na letalnicah lahko naredimo v tej sezoni več kot na manjših napravah. Upam, da bodo naši fantje naredili tisto, kar znajo,« je razmerje moči opisal Janus.

Najboljši v skupnem seštevku vseh sedmih planiških poletov bo letos za nagrado dobil 20.000 švicarskih frankov, kar je okrog 17.000 evrov, tekmovanje pa se imenuje Planica 7.

Na preizkusu že prek 220 m

V Planici je začetek tekmovanja oviral veter, ki je dovolil izvedbo le ene poizkusne serije. Na letalnici bratov Gorišek je letelo 35 večinoma slovenskih skakalcev, najbolj zadovoljna pa sta bila Jan Kus in Blaž Pavlič, ki sta visoko zaletno mesto izkoristila za polet do 222 metrov.

Dvestotico so presegli še Rok Tarman (213 m), Andraž Pograjc (212 m) in Rok Juvančič (205 m).

Preizkus planiške velikanke. Foto: Marko Feist/Novice

Za ekipne stopničke osem dobrih poletov

»Norvežani se, pošteno povedano, na letalnicah trenutno igrajo, niso pa nepremagljivi, to pa je tudi res. Letos tudi Kamilu Stochu uspeva vse, česar se loti, sezona presežkov je za njim, je pa za odtenek slabši v poletih kot na manjših napravah,« je največje favorite naštel Janus.

Poleg boja za za ekipne stopničke je napovedal še en cilj. »Želimo, da s petimi skakalci nastopimo v nedeljo. Domen Prevc ima še možnosti in bo zanj petkova tekma zelo pomembna. Mora priti med prvo dvajseterico, da si bo priboril še drugi posamični nastop.«