Fis bo na novoletni turneji testirala nov čip s podatki

A. V.

Innsbruck - Nemški Institut za uporabne metode treninga iz Leipziga že več let sodeluje z nemško smučarsko zvezo pri analizi podatkov v smučarskih skokih. Osnova za zbiranje podatkov je poseben čip, ki ga je do konca dodelalo podjetje Swiss Timing, na bližnji novoletni turneji pa bo na voljo prav vsem reprezentancam, poroča Avstrijska tiskovna agencija.

Čip skakalcu zmontirajo v vez, zbira pa predvsem podatke o odskoku in fazi leta. "Biomehaniki so potrdili točnost podatkov," je za časnik Tiroler Tageszeitung povedal tekmovalni direktor Fis za smučarske skoke Walter Hofer in dodal, da bodo z novim čipom do pomembnih podatkov prišle predvsem skakalno šibkejše reprezentance.

V uporabnost podatkov so že dolgo prepričane tudi skakalne velesile, ki že leta merijo razvoj hitrosti v letu in delajo video analize. Novi čip bo zadevo še poenostavil, uporaben pa naj bi bil tudi za TV gledalce, ki bi dobili vrsto zanimivih informacij.

Prvič je Fis čip predstavila že letos v Engelbergu, v Oberstdorfu pa bo prvič na voljo tudi vsem skakalcem. Nerešeno zaenkrat ostaja le vprašanje, katere podatke bodo skakalci na koncu v resnici dobili in kako hitro bodo do njih prišli trenerji, saj bi nekatere podatke nedvomno lahko uporabili takoj po tekmi.