Forfang zmagal v Willingenu, Dežman deveti

A. V., STA

Willingen - Norvežan Johann Andre Forfang je zmagal na tekmi za svetovni pokal smučarjev skakalcev v nemškem Willingenu, zadnji pred olimpijskimi igrami v Pyeongchangu (147,5 in 144,5 m/271,4 točke). Drugi je Poljak Kamil Stoch (145,5 in 140,5 m/269,4), ki je prevzel vodstvo v seštevku pokala, tretji pa njegov rojak Piotr Žyla (142 in 138,5 m/245,1).

Nejc Dežman je bil kot najboljši Slovenec deveti (142,5 in 132,5 m/235,6), Jernej Damjan 14. (130 in 132,5 m/223,1), Anže Semenič 15. (141 in 128,5 m/222,2), Tilen Bartol 17. (128,5 in 139 m/219,6), Peter Prevc pa 20. (128,5 in 132,5 m/206,6).

V finale se nista uvrstila Žiga Jelar, ki je bil 32. (127 m/95,4), in Timi Zajc na 41. mestu (122 m/85,4).

Forfang je vodil že po prvi seriji, Stoch je zaostajal 4,2 točke, tretji je bil drugi Poljka Dawid Kubacki, četrti pa je najboljši Slovenec Nejc Dežman. Semenič je bil 10., Damjan 18., najboljši Slovenec s sobotne tekme Bartol 26., Prevc pa 28. V finalu sta nazadovala prav najvišje uvrščena Slovenca, preostali so sicer pridobili nekaj mest, vendar je bila končna slika podobna, kot v soboto. Forfang je na koncu slavil svojo drugo zmago v pokalu, zelo zadovoljen pa je Nemčijo zapustil tudi Stoch, četrti v soboto.

Doslej vodilni v pokalu Nemec Richard Freitag je imel v prvi seriji najslabše pogoje med vsemi, skočil je 128 m in bil pred finalom le na 17. mestu. V drugi seriji, ko je vse močneje snežilo, so najprej dolgo čakali na skok Damjana, tedaj so izpihali sneg iz smučine. Damjan se je izkazal s 132,5 m, Freitag pa ga je v naslednjem skoku povsem polomil in s 118,5 m nazadoval celo izven dvajseterico; bil je 28. in je na OI ne bo potoval kot vodilni v pokalu.

Pred sobotno tekmo je bilo med Freitagom in Stochom na prvih dveh mestih skupnega seštevka štiri točke razlike, Nemec je pred nedeljsko povedel s 34 točkami prednosti. Dvakratni olimpijski zmagovalec iz Sočija 2014 Stoch pa ga je prehitel in napovedal nov boj za dvojčka zmag tudi v Pyeongchangu.

Posebno nagrado v višini 25.000 evrov v Willingenu dobi tisti skakalec, ki zbere največ točk v petkovih kvalifikacijah in nato v preostalih štirih tekmovalnih serijah v Willingenu, kjer imata rekord skakalnice 152 m v lasti Slovenec Jurij Tepeš iz leta 2014 in Finec Jane Ahonen iz leta 2005.

Po štirih od peti serij je vodil Stoch pred Forfang, dotlej vodili in zmagovalec sobotne tekme Norvežan Daniel Andre Tande pa je precej nazadoval. Po prvi seriji je bil šele 14. (136,5 m), in je v finalu na mali letalnici dokazal svoje mojstrstvo. Svetovni prvak v poletih je skočil 138,5 m, vendar je bilo tudi to premalo, da bi lahko kaj storil po zanj ponesrečeni prvi seriji, četudi je končal na petem mestu.

Tudi v posebnem seštevku "Willingen Five" je pred okrog 15.000 gledalci slavil Stoch, ki tako v Južno Korejo potuje z dodatno mero samozavesti; prve korake je gotovo napravil že na novoletni turneji, saj je ne le osvojil zlatega orla, ampak na njej kot drugi v zgodovini in po Svenu Hannawaldu leta 2002 zmagal na vseh štirih tekmah ter prestižne serije.

Izidi:

1. Johann Andre Forfang (Nor) 271,4 (147,5/144,5)

2. Kamil Stoch (Pol) 269,4 (145,5/140,5)

3. Piotr Žyla (Pol) 245,1 (142,0/138,5)

4. Robert Johansson (Nor) 243,0 (137,0/140,5)

5. Daniel-Andre Tande (Nor) 240,5 (136,5/138,5)

6. Markus Eisenbichler (Nem) 236,7 (140,0/134,0)

7. Dawid Kubacki (Pol) 236,6 (138,0/133,5)

8. Maciej Kot (Pol) 236,2 (142,0/133,5)

9. Nejc Dežman (Slo) 235,6 (142,5/132,5)

10. Andreas Wellinger (Nem) 233,1 (136,0/138,0)

...

14. Jernej Damjan (Slo) 223,1 (130,0/132,5)

15. Anže Semenič (Slo) 222,2 (141,0/128,5)

17. Tilen Bartol (Slo) 219,6 (128,5/139,0)

20. Peter Prevc (Slo) 206,6 (128,5/132,5)

- brez finala:

32. Žiga Jelar (Slo) 95,4 (127,0)

41. Timi Zajc (Slo) 85,4 (122,0)

- svetovni pokal, skupno:

1. Kamil Stoch (Pol) 863

2. Richard Freitag (Nem) 820

3. Andreas Wellinger (Nem) 736

4. Daniel-Andre Tande (Nor) 710

5. Johann Andre Forfang (Nor) 529

6. Robert Johansson (Nor) 448

7. Stefan Kraft (Avt) 444

8. Junshiro Kobayashi (Jap) 434

9. Anders Fannemel (Nor) 416

10. Dawid Kubacki (Pol) 415

...

15. Jernej Damjan (Slo) 301

17. Peter Prevc (Slo) 282

18. Anže Semenič (Slo) 241

23. Tilen Bartol (Slo) 141

28. Timi Zajc (Slo) 84

36. Nejc Dežman (Slo) 44

39. Žiga Jelar (Slo) 36

41. Domen Prevc (Slo) 31