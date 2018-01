Freitag ohranja upanje, toda najboljše karte v rokah Stocha

Innsbruck – Nemci z Richardom Freitagom po polovici novoletne turneje ohranjajo možnosti za prvo zmago po 16 letih, vendar je ob selitvi v Avstrijo veliki junak Kamil Stoch, za mnoge edini favorit za zmago. Poljak, ki se je pred dobrim letom dni že razveselil zlatega orla, je dobil obe tekmi nemškega dela, pred nadaljevanjem ima 11,8 točke prednosti.



Na novoletni turneji je v veliki meri za skupno zmago ostal dvoboj Stoch – Freitag, saj tretjeuvrščeni Dawid Kubacki, še en Poljak, zaostaja že več kot 30 točk, branilcu naslova pa gre zgodovina zelo na roko. V zadnjih devetih letih je namreč kar osem skakalcev, ki so vodili po polovici tega prestižnega tekmovanja, na koncu slavilo, Stoch pa je zgolj tretji tekmovalec v zadnjih 12 sezonah, ki je bil nepremagljiv na uvodnih dveh postajah. Nazadnje je to uspelo Andersu Jacobsnu (2012/13), pred tem Gregorju Schlierenzauerju (2011/12). Stoch, ki je tudi dvakratni olimpijski prvak, je tako znova potrdil, da je skakalec za velike tekme, saj v tej sezoni še ni vpisal nobene zmage, dokler se ni začel prvi vrhunec, zanj je očitno odlično načrtoval formo.



Potem ko so že uvodno tekmo zaznamovale težavne vremenske razmere, je bil v Garmisch-Partenkirchnu ob Tilnu Bartolu edini na pravi preizkušnji živcev, ko sta morala dolgo čakati na finalni nastop. Ob tem je vodil Freitag, 20.000 gledalcev na razprodanih tribunah pa je seveda držalo pesti, da bi pritisk Poljaka strl. A ga ni, ostal je psihično trden. »Res sem vesel, kako sem se soočil s težavnim položajem, to je bil pravi izziv. K sreči mi glava ni odplavala med oblake, ampak sem ostal osredotočen na svojo nalogo in prikazal še en dober skok. Seveda so pomembne moje izkušnje, saj je čakanje v skokih nekaj normalnega, zato se mi to ni zgodilo prvič,« se je ozrl na prvo tekmo v letu 2018 Stoch, ki na novoletno turnejo ni pripotoval z mislijo na ubranitev naslova.



»Vsak športnik si želi zmagati na vsaki preizkušnji, vendar o takšnem začetku nisem mogel razmišljati. A prikazal sem dobre skoke na tekmah visoke ravni, posebno zadovoljstvo mi je prineslo dejstvo, da sem se lahko pobral po komaj 28. mestu v kvalifikacijah uvodne tekme. Seveda me izjemno veseli tudi, da so se odlično izkazali moji kolegi,« se je na nemški del ozrl Stoch, ki ni želel govoriti o pokru zmag, saj je do njega doslej vendarle prišel zgolj Sven Hannawald v sezoni 2001/2002. To je bila tudi zadnja nemška zmaga, zdaj je zanjo v igri Freitag, prepričljivo vodilni v svetovnem pokalu, v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu je moral obakrat priznati premoč le Stochu, ta ostaja ulovljiv. »Zadovoljen sem s prvim delom, Kamil je bil obakrat premočan, ne dovoli niti najmanjše napake. Na Innsbruck imam lepe spomine, kar pa ne pomeni, da mi bo kaj lažje. Upam, da bom avstrijski del dobro začel in užival v vzdušju. Mislim, da bo najin dvoboj s Kamilom ostal izenačen, vsak skok, vsaka točka bo štela,« razmišlja zmagovalec Innsbrucka izpred treh let, ki se je bolje soočil z velikimi nemškimi pričakovanji kot rojak Andreas Wellinger. Ta je prav na prvih postajah novoletne turneje dosegel najslabši uvrstitvi te sezone (10. in 11. mesto).